“Fue una emboscada”: la principal hipótesis del fiscal del crimen en Concordia

Policiales Detuvieron al segundo acusado del crimen ocurrido este lunes en Concordia

El lunes por la noche Enzo Vargas se encontraba a punto de realizar una compra en un kiosco ubicado en calle República Argentina y Piérola. De repente, dos hombres armados en una moto de 15 cc. le dispararon en tres oportunidades y lo dejaron gravemente herido con un disparo en la cabeza, otro en la espalda y el restante en el pecho. Fue derivado al hospital Masvernat, donde se confirmó su deceso a las 23 horas.A raíz de esto, Exequiel Rodrigo Alejandro Monzón, quien bajó del rodado, y disparó; y Enzo Nicolás Escalante, que lo esperó para emprender la fuga, son los dos detenidos por el hecho hasta el momento.El fiscal que lleva adelante la causa, Martín Núñez, dialogó consobre cómo avanza la investigación. En primera línea, confirmó: “. Ocurre que, en los albores de la investigación, mi principal preocupación es que no se pierda la prueba fundamental de la existencia del hecho. Me refiero a la materialidad y la autoría, que es lo fundamental, los testigos que se puede perder, las cámaras que se pueden borrar, los dermotest que si no se hacen se pueden perder. Todo esto para probar la existencia del hecho”.En consonancia, explicó qué podría haber ocurrido el crimen en la localidad entrerriana: “”. En la misma línea, sostuvo: que se trata de “encontrar una persona y atacarla sin que esta persona replique el ataque ni ataque también. No fue un ataque de igual a igual, sino que una persona que está comprando en un kiosco y recibe un balazo de otras dos personas que lo cruzan”.Al mismo tiempo, no negó que pueda haber enfrentamientos posteriores entre los asesinos y la víctima fatal: “No se descarta por los antecedentes de causa que tienen justamente, pero es parte de lo que se está investigando. No puedo precisarlo, decirlo sí o no, sino que se está investigando y por supuesto que no se descarta”.Por último, precisó cómo está caratulada la causa de la muerte de Vargas: “Es un homicidio que, en el grado de coautoría de parte de los dos sujetos atacantes. Por supuesto que al momento de determinarse un pedido de pena, normalmente hacemos una discriminación porque es lo correcto desde el punto de vista de la culpabilidad. No es lo mismo disparar que no hacerlo, más allá de que ambas personas se pongan de acuerdo, realicen una conducta y se dividan tareas. No es lo mismo conducir un motovehículo que disparar un arma de fuego, la culpabilidad es distinta más allá que el delito sea el mismo, pasa que todos los delitos dentro de las penas tienen un mínimo y un máximo que se va graduando conforme la culpabilidad”.