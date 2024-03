Detalle de los allanamientos en barrio Mosconi: detenidos y cocaína secuestrada

Policiales Secuestraron 800 dosis de cocaína y detuvieron a dos personas en Paraná

Operativo antidrogas en barrio Mosconi de Paraná pic.twitter.com/V6LuMNJ8Zy — elonce.com (@eloncecom) March 27, 2024

Personal de la Dirección Toxicología, con apoyo de la División G.I.A., y el Grupo Especial de la Departamental Diamante, realizaron en la tarde del martes tres procedimientos judiciales en barrio Mosconi de Paraná, más concretamente sobre Cortada 129 y Pasillo Interno S/N°. Los domicilios allanados son casi lindantes entre ellos.Desde la Policía indicaron que las viviendas intervenidas, habían sido allanadas a principios del mes de febrero de este año, también con resultados positivos y en los informes realizados a la Fiscalía, se da a conocer que el punto de venta y de acopio de la sustancia ilícita, se ubica a escasas cuadras de dos escuelas.Al momento de arribar los Grupos Especiales, en la intercesión de los pasillos, encuentran a dos hombres que se sorprenden al ver a los uniformados, he intentan darse a la fuga para dar aviso del accionar policial, pero no lograron su cometido ya que fueron reducidos por los Operadores Tácticos.Controlada la situación, se toma conocimiento que en una de las viviendas no había moradores, por lo que se irrumpe y se logra localizar una bolsa de cartón, contabilizando un total deEl material encontrado se encontraba fraccionado en pequeñas dosis para su comercialización bajo la modalidad al menudeo.

En los otros dos inmuebles se logró secuestrarAl finalizar los procedimientos, la magistratura interviniente dispuso que la totalidad de los elementos mencionados, sean secuestrados y puestos a resguardo. Mientras que, y quedaron alojados en la Alcaldía de Tribunales, puestos a disposición de la Justicia por la Supuesta Infracción a la Ley Provincial N° 10.566 (Narcomenudeo).