Productor denunció que le robaron vacas y los recuperaron tras seguir el rastro

El robo de nueve vacunos fue denunciado, el pasado miércoles 20 de marzo, por un productor ganadero de 74 años, radicado cerca de la localidad de Viale, en el departamento Paraná. Campos de espesa vegetación y cursos de agua, no impidieron que los uniformados sigan el rastro de los animales que habían sido arreados hacia otro campo por personas que son investigadas.El campo donde estaban los animales, está situado sobre la Ruta Nº 18, a la altura del kilómetro 50 y se trataba de 7 vaquillonas y 2 terneros, de varios pelajes y que no portaban marcas.La Dirección Prevención Delitos Rurales y efectivos de la Jefatura departamental, corroboró que los cercos perimetrales se encontraban en óptimas condiciones y no habiendo indicios de flujo de semovientes hacia el exterior, ni huella de algún transporte, que se suelen utilizar para el traslado de animales.El personal policial puso en marcha este domingo un rastrillaje y seguimiento de pisadas, aplastamiento de malezas y seguimiento de las heces, que fueron detectadas cerca del campo del denunciante.Además, detectaron que las huellas, correspondían a vacunos y a personas, tomando sustento la probabilidad de que hayan sido arreados hacia otra finca o lugar de guarda.Dotaciones de la Brigada Paraná, Paraná Campaña y Comisaria Viale, protagonizaron una minuciosa búsqueda de animales, que culminó este martes, con resultado satisfactorio para el productor ganadero, ya que se halló la totalidad de los vacunos buscados.Se encontraban entre la espesa vegetación, lo cual impedía verlos desde lejos, quedando pendiente de determinar, si habían sido semi-ocultos con la finalidad de aguardar el momento específico, dejar pasar los días y que se dieran por perdidos, para luego, cargarlos y trasladarlos del lugar con otros fines.El lote de animales denunciados como sustraídos, fue arreado hasta la finca del propietario, donde uniformados previa autorización judicial le restituyeron al productor sus vaquillonas y terneros, previa intervención médico veterinaria.