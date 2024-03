Acordó pena condicional por amenazar con balear la casa y a la pareja de su ex

La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Matilde Federik, resolvió este lunes 25 de marzo, hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado que le presentaron el fiscal, Franco Bongiovanni, y el defensor público, Sebastián Lescano, y condenó a AEF, de 28 años, como autor del delito de Coacciones y le impuso la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional y la obligación de observar reglas de conducta por el plazo de cuatro años. La víctima fue su ex pareja, con la que tiene una hija pequeña.



El joven fue imputado del siguiente hecho: "Siendo alrededor de las 14:30 del 17 de julio de 2023, luego de hacerse presente en forma intempestiva en la vivienda habitada por MA, sita en barrio Municipal de Paraná, refirió a la madre de la joven, IGL, y a MA, que si ésta continuaba una presunta relación con otro joven, él iba a dirigir disparos de arma de fuego hacia la casa de IGL, y atentar del mismo modo contra la integridad del hombre".



Federik coincidió con “lo manifestado por las partes en el acuerdo, en cuanto a que una ponderación integral sobre tales pruebas, permite verificar la materialidad del hecho atribuido y la vinculación subjetiva de AEF más allá de su propio reconocimiento respecto del hecho objeto del acuerdo”.



Así, la jueza evaluó que la ex pareja formuló la denuncia el 17 de julio de 2023 en comisaría 12, en la que “puso en conocimiento de la autoridad policial que ese mismo día, aproximadamente a las 14,30, su ex pareja y padre de su hija, en forma amenazante le dijo que tenía que ir al barrio armado porque tenía problemas con otras personas de allí y se tomaba la campera como ocultando algo”.



Analizó también que cuando el imputado “llegó a su casa y su hija lo vio, ella empezó a llorar, negándose a ir con él, frente a lo cual, sabiendo el imputado que ella se estaba conociendo con otro chico, le dijo que si la veía con él la iba a re cagar a tiros, impidiéndole así que tenga nueva pareja”.



Federik sopesó que posteriormente, el 25 de julio, la denunciante “mantuvo sus dichos y dio detalles de los hechos antes denunciados: que habían sido en su casa, que ahí le comentó que tenía un arma porque tenía problemas con gente del barrio, pero que ella interpretaba que era una excusa para vigilarla si estaba con alguien”. Añadió que AEF “empezó a hacerle una escena de celos y en ese momento apareció su mamá IGL, manifestándole delante de ella nuevamente esto de que si la veía con otro la iba a re cagar a tiros”. La denunciante declaró que “estuvo en pareja diez años con el acusado, que es la primera denuncia que le hacía, y que sabía que él manipulaba armas de fuego”.



La jueza evaluó que “la declaración de MA halla íntegra corroboración en la declaración de su madre IGL, del 1º de agosto de 2023, registrada en video, cuando relató que ese día del hecho el acusado se presentó en su casa por la fuerza, pateando la puerta principal y pidiendo ver a su hija. Que empezó a insultar a su hija, haciendo referencia a su vida sexual; que la pequeña empezó a llorar y que intentó acercarse porque sabe que aquel frente a ella se aplaca”.



Federik evaluó que la madre de la víctima manifestó que “lo veía acomodarse algo en la cintura, como queriendo disimularlo. Que al momento de retirarse le dijo que si MA seguía con este chico, primero le iba a cagar a tiros la casa, y después lo iba a cagar a tiros a él. Y agregó que, aunque su hija nunca se lo contó, sospecha que ésta sufrió violencia física por parte de AEF mientras duró su convivencia, ya que tanto ella como su marido, el papá de MA, JEA fueron testigos de agresiones verbales por parte del acusado”. (APF)