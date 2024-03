Delincuentes desvalijaron una fiambrería ubicada en calles Urquiza al Oeste 2200 y Del Inmigrante, en Gualeguaychú. Tras destrozar un vidrio, se alzaron con la caja registradora, la computadora, dinero y mercadería. “Vendí mi casa y aposté; hace seis meses llegué en busca de tranquilidad y me pasa esto. Tengo mucha tristeza”, lamentó la Alicia, la propietaria del comercio.La comerciante tomó conocimiento del hecho de inseguridad cuando llegó en horas de la mañana para abrir su negocio y encontró uno de los vidrios rotos, de casi cuatro metros de alto. “El local es todo vidrio, parece una pecera, no se puede ingresar si no se rompe un vidrio, la puerta no se puede forzar”, detalló aEl ilícito no pudo ser alertado ya que la zona es de comercios y frente al local hay un terreno baldío, con lo cual, la damnificada estima que nadie pudo escuchar el ruido de los vidrios rotos “Revolvieron y tiraron todo, estuvieron un buen rato, hacer esto les llevó tiempo. Una persona sola no puede hacerlo”, sostuvo Alicia, y agregó que “en el lugar, los robos son reiterados”.“Es como remar en dulce de leche, yo no tengo ahorros, porque lo invertí todo acá. Como trabajador nos endeudamos y seguimos, pero la verdad, a esta altura, me pregunto para qué. Es lamentable”, cuestionó.