Robaron once computadoras de una escuela y estaban en armario de la Dirección

El robo de once netbooks ocurrió entre el lunes y viernes de la semana anterior y fue denunciado el pasado viernes por la tarde. Según el testimonio de la el Jefe Departamental de Policía de Gualeguay, los elementos informáticos se encontraban en un armario en la dirección y no existen indicios de haber sido violentado.Tampoco se activó el sistema de alarmas. Es por eso, que las hipótesis giran en torno a que los elementos fueron sustraídos durante esos días durante el horario de clases.El Jefe Departamental de Policía de Gualeguay, comisario José María Pérez, señaló que “el viernes, alrededor de las 3 de la tarde, a través de una denuncia realizada por la directora de la Escuela provincial Nº 75 ‘Antonio Ruiz Falucho’, tomamos conocimiento de la sustracción de once netbooks de las que otorga el Estado para el trabajo educativo”, relató el funcionario policial.“El hecho se habría producido entre el lunes y viernes en horario escolar, porque fuera del mismo se activa sistema de alarmas y ello no ocurrió. Las netbooks estaban dentro de un armario, bajo llave, en la dirección, la cual queda cerrada bajo medidas de seguridad. Es por eso, que la directora piensa que la sustracción se realizó en horario escolar”, dijo Pérez a“Estamos poniendo a disposición todos los recursos para recuperar estos bienes tan preciados para el aprendizaje de los chicos. No hay signos de que el armario ni la dirección hayan sido forzados. Solamente tienen acceso a las llaves tres personas, pero durante el horario escolar eso queda abierto, es por eso que se amplía el abanico de la investigación. Puede ser alguien desde dentro como alguien que haya ingresado desde el exterior”, afirmó en referencia a los responsables del robo.