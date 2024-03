Le rompió el parabrisas del auto a su ex frente a la comisaría y quedó detenida

En horas de la noche del lunes, un hombre de 37 años se hace presente en la Comisaría Octava junto a su hija de dos años, y explicó a los efectivos que había acordado la sede policial como punto de encuentro para entregarle la menor a su madre, para evitar inconvenientes.Según se pudo, momentos previos, el hombre, había ido hasta la vivienda de su ex pareja a llevarle la nena, pero comenzó a hacerle problemas y a lo amenazó con romperle el auto.Al llegar a la Comisaría, la mujer de 31 años sin mediar palabras, comenzó a golpear con el caso de la moto, el vehículo de su ex, dañando el parabrisas del Fiat Uno. De inmediato intervino el personal uniformado, pero la mujer no quería desistir de tu actitud y también agrede a los efectivos, empujándoles y con golpes de puño, motivo por el cual fue detenida.En comunicación con la Fiscalía en turno, dispuso que quede alojada en Alcaidía, por los delitos de daños y resistencia a la autoridad, recibiéndose además la denuncia al damnificado.