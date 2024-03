Violencia en Rosario: atacaron a tiros a colectivos y se convocó a un paro

Los tres episodios fueron denunciados en las últimas horas. El más grave incluyó disparos de arma de fuego contra un colectivo del expreso interurbano sobre la Autopista Rosario-Buenos Aires. La unidad fue atacada cuando el chofer circulaba solo, sin pasajeros, ya que se encontraba viajando hacia el lugar donde iba a comenzar su recorrido nocturno. El hecho se produjo a la altura del arroyo Saladillo. Según informaron fuentes policiales a Rosario 3, si bien en principio se reportó un ataque a piedrazos, luego se denunció como una balacera que afectó una puerta y un vidrio. No hubo personas heridas.Ya para esa altura, la UTA había anunciado la medida de fuerza por los otros dos casos. Un colectivo de la línea 143 urbana fue atacado en Oroño y Batlle y Ordónez, en el barrio Las Flores. Según denunció el chofer, mientras hacía su recorrido regresando por la autopista sentido sur-norte, sintió un fuerte impacto el cual provocó un orificio en la puerta de ingreso de pasajeros y la rotura de la ventanilla del conductor. La policía está intentando confirmar de qué eran los impactos que tiene el vehículo. No se registraron heridos.Frente a la sumatoria de casos violentos, la UTA anunció anoche a última hora: “Este martes no habrá colectivos en Rosario”. “Como consecuencias de estas agresiones a partir de las 22,30hs se procedió a realizar la retención de tareas que implica que no habrá servicios en el transporte urbano e interurbano de Rosario”, informó al gremio.Además, se sumaron los taxistas. Así lo anunció Horacio Yannotti, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario. “Hemos decretado un cese de actividades desde este momento hasta mañana (martes) a las 6 de la mañana. Mañana veremos en el transcurso del día cómo seguimos con esta situación tan lamentable que nos toca a vivir a todos los rosarinos. Es una decisión para resguardar la integridad de nuestros trabajadores”, explicó Yanotti.