Penas de 5 y 6 años para narcos que ingresaron 429 kilos de droga a Entre Ríos

Condenas

Antecedentes

, es uno de los principales proveedores de droga de la región;se desempeñaba en el Área de Discapacidad de la Municipalidad de Concordia yactuaba como mula de las personas mencionadas. Los tres fueron detenidos el 29 de agosto del 2022 cuando la policía logró desbaratar el transporte deque ingresaban a la provincia.Los tres hombres habían viajado hacia el norte argentino para adquirir la droga y traerla hacia la ciudad de Concordia. Al regresar decidieron tomar por un camino alternativo para evitar los controles sobre la autovía nacional 14. Lescano y Fernández iban en un Chevrolet Corsa blanco, mientras que Vera conducía el VW Gol rojo con la droga.Pasaron un control policial en Corrientes por un camino interprovincial, pero no fueron interceptados. Luego, en Entre Ríos tomaron por la ruta 1, que es un camino de ripio, donde el vehículo con el cargamento esquivó el control policial en San Jaime de la Frontera y también la comisaría que hay en Tatuti. Se dirigía hacia Chajarí, pero la Policía Caminera y comisarías de la zona ya estaban alertadas de la situación.Los efectivos del puesto caminero Paso Cerrito de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, le cruzaron un patrullero en la ruta. Pensaron que el conductor iba a frenar, pero en lugar de detener la marcha embistió el móvil. Aunque no fue demasiado lejos, ya que se le reventó un neumático, se activaron los airbag y se le explotó una goma.Además, el conductor se bajó y corrió hacia el monte, pero uno de los oficiales lo persiguió entre los espinillos y enredaderas hasta que logró demorarlo.Mientras que el otro vehículo involucrado tomó regreso hacia Corrientes, donde los policías de la vecina provincia lo interceptaron, al estar advertidos de lo que había ocurrido. Allí fueron detenidos Lescano y Fernández.Por ese hecho, Cristian “Pete” Lescano, Mauricio Fernández y Alexis Vera fueron condenados por la jueza del Tribunal Oral Federal de Paranà, Dra. Lilia Graciela Carnero.De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, Cristian “Pete” Lescano y Mauricio Fernández fueron declarados coautores penalmente responsables del delito de transporte de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en concurso real con resistencia o desobediencia a la autoridad.De esta manera, “Pete” Lescano recibió una pena de, mientras que sobre Fernández recayó una condena deMientras que Alexis Martin Vera, fue declarado coautor penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en concurso real con resistencia o desobediencia a la autoridad, además de autor del delito de daño agravado en concurso real con los delitos imputados y mencionados anteriormente, y en consecuencia fue condenado a. Es uno de los principales proveedores de droga de la región, que ya cuenta con dos condenas por ese delito. Incluso registraba otra causa desde 2002.A mediados de 2014, Gendarmería recibió un llamado telefónico en el que se advertía que “durante la madrugada, en un domicilio ubicado en calle Gualeguay y las vías del Ferrocarril de Concordia, un ciudadano de apellido Lescano y otras personas habían descargado un cargamento de 200 kilos de droga. Dijo que había una gran cantidad de “soldaditos” que daban vueltas por la zona en motos y autos.De esta manera, se realizaron tareas de inteligencia en la casa que culminaron con un allanamiento a la vivienda del barrio Pompeya. Por orden del Juzgado Federal allanaron ese domicilio y encontraron 205 kilos de marihuana. Detuvieron a los moradores, que la dispusieron como aguantadero por la suma de 4.000 pesos.En esa oportunidad, Lescano no fue detenido ya que se fugó y libraron el pedido de captura. Su aprehensión se produjo recién un año después.Minutos antes de la medianoche del 29 de setiembre del 2015, Lescano y Jorge Grieve aceleraron a toda velocidad cuando vieron en la Ruta Nacional 14 el puesto de control de la Gendarmería Nacional en el acceso a la localidad de Alvear, provincia de Corrientes. Iban en una camioneta Suzuki Vitara doble cabina 4×4, de vidrios polarizados, en dirección a La Cruz. Los persiguieron, pero no los pudieron alcanzar debido al intenso tránsito vehicular, por lo que solicitaron apoyo a la policía correntina y al día siguiente, a las 15.45 personal de la comisaría de La Cruz recibió el llamado telefónico de un vecino que alertó de la presencia de dos hombres en actitud sospechosa dentro de su propiedad.Así pudieron dar con la camioneta y lograron arrestar a los dos sujetos a la vera de la ruta nacional 14. Se habían ocultado entre malezas y montes, pero los policías los descubrieron. En el bolsillo de Lescano estaba la llave de la camioneta. Al requisar el vehículo hallaron 14 bolsas tipo plastillera con 187 ladrillos que eran 189 kilos de marihuana.Lescano era, al principio, Víctor Hugo Morel. Pero su falsa identidad se cayó al día siguiente, cuando su pareja se presentó en la sede de Gendarmería donde estaba detenido para visitarlo y preguntó por él con su nombre verdadero y presentó el DNI.Por el cargamento que Lescano almacenó en Concordia recibió la pena de cinco años de prisión tras un juicio abreviado en el Tribunal Oral Federal de Paraná. Por el transporte de la droga en Corrientes también llegó a un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel.Lescano era pareja de Johana Gómez, una mujer que fue detenida en noviembre del 2021 luego de una investigación a la banda narco liderada por Ariel González, que aterrorizaba los barrios José Hernández y El Sapito de Concordia.En esa oportunidad, la policía de Entre Ríos y la Prefectura Naval con asiento en Concordia, llevaron adelante más de 30 allanamientos que derivaron en la detención de 20 personas.Previamente, en septiembre del mismo año, la División Toxicología concretó 12 procedimientos logrando desarticular una organización narco criminal. En ese entonces, la policía también allanó la vivienda de la ex pareja de “Pete” Lescano.Mauricio Fernández socio de Lescano en el viaje por el que terminaron detenidos, cumplía funciones en el Area de Discapacidad de la Municipalidad de Concordia. Durante su función como empleado municipal llegó a utilizar un vehículo oficial en un viaje a Paraguay.Era agosto de 2018 y en la misma se observaba un vehículo oficial, transporte de pasajeros, de la Dirección de Discapacidad, estacionada cerca de un paseo de compras de Encarnación, en Paraguay. Se trataba del vehículo que conducía Mauricio Fernández. En ese momento, tras ser desplazado el director del área, se argumentó que habían llevado la camioneta para cambiar los cubiertas, ya que los altos costos de repuestos de automotores hacía imposible el mantenimiento de los vehículos que realizan los viajes diarios con los niños beneficiarios.La explicación dejó muchas dudas, ya que se estaba reconociendo que oficialmente se contrabandeaban cubiertas para subsanar la falta de fondos para ello.Mientras que Alexis Vera, el hombre que iba a bordo del Volkswagen Gol con los más de 400 kilos de marihuana, posee también entre sus antecedentes una condena por narcotráfico.Vera había sido detenido cuando actuaba como mula. En esa oportunidad, fue aprehendido con 280 kilos de droga y luego condenado a 4 años y 10 meses de prisión.