Seguirá con domiciliaria hombre que roció con alcohol y atacó a su mujer

Foto: Archivo

El pasado jueves 21 de maezo, el Juez de Garantías – Mariano Caprarulo – extendió la prisión preventiva para Marcos Maydana. La medida judicial regirá hasta que recaiga sobre el imputado una eventual una sentencia.



Se trata del joven acusado de cometer tres hechos en perjuicio de su ex pareja, dos de ellos, serán calificados por el representante del Ministerio Público Fiscal, Francisco Paoli, como tentativa de femicidio.



De acuerdo a lo que pudo saber un cronista de Concordia Policiales, el primero de los hechos por los que está acusado Maydana data del 22 de marzo del 2023 en un domicilio de Aldá Sur y Cortada 56. En esa oportunidad, el imputado luego de anunciarle a quien era por entonces su pareja, “que si no era de él no iba a ser de nadie”, la roció con alcohol etílico y al hijo que poseen en común. Luego, fue en búsqueda de un encendedor pero finalmente no terminó consumando su acción porque la situación fue interrumpida por la madre de la víctima.



El segundo hecho ocurrió el 2 de noviembre del 2023, cuando Marcos Maydana desobedeció las medidas de coerción que le había imputado el Juez de Garantías. Ese día, ingresó sin autorización a la vivienda de su ex pareja, la insultó y además se apoderó ilegalmente del celular de la femenina.



Mientras que el tercer hecho se produjo el 14 de enero del 2024 en horas de la madrugada. Esa noche Marcos Maydana desobedeció nuevamente las medidas de coerción que le había imputado el Juez de Garantías e ingresó sin autorización a la vivienda de su ex pareja. Una vez dentro y al ver que la mujer estaba con un amigo, se enojó con ella, tomó un machete de la casa y le propinó golpes sobre sus brazos y cabeza provocándole lesiones de consideración.