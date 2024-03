Un ciclista encontró un cuerpo calcinado en un camino rural cerca de Rosario

El cuerpo de un hombre joven fue hallado calcinado este viernes al alba en un camino rural, ubicado a la altura del kilómetro 4 de la ruta provincial 18, entre el barrios Los Troncales y Tierra de Sueños, jurisdicción de la localidad de Alvear. Para el fiscal Gastón Avila la víctima fue asesinada en otro lugar y el cuerpo fue descartado donde lo hallo un ciclista alrededor de las 7 de la mañana.“Tenía distintos signos de violencia. Si bien, en una prenda o en algo similar. Había un cable que posiblemente haya sido usado para atarlo. Pero estaba calcinado”, explicó. Se estimó que la víctima podría ser un hombre cuya edadUn detalle de la escena del crimen causó conmoción. Junto a los restos quemados se encontró una zapatilla intacta, lo que hizo rememorar las escenas de los crímenes de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, asesinados el martes 5 y el miércoles 6 de marzo pasado dentro de la zaga de violencia que costó las vidas de cuatro trabajadores en cinco días en una puja entre el estado provincial y presos alojados bajo el Servicio Penitenciario (SP) provincial.En esas escenas quedaron, a manera de firma, dos zapatillas. En el de Figueroa, al lado de su Fiat Cronos apareció una zapatilla DC blanca, que en principio se infirió que pertenecía al pasajero y que perdió en la desesperación. Y al lado del VW Voyage de Celentano, una zapatilla Nike negra.Fuentes consultadas le bajaron el precio al hallazgo en el camino rural. “Es una de las zapatillas de la víctima, de color blanca, que no se llegó a quemar. La tenía puesta parcialmente en el pie”, explicaron. “No es ni una marca ni una firma” de quien lo mató, sentenciaron. “No descartamos ninguna hipótesis”, dijo el fiscal.Calle Vélez Sársfield es un camino rural que une las barriadas de Los Troncales y Tierra de Sueños en jurisdicción de la localidad de Alvear. Si bien es una calle de tierra es altamente transitado por los vecinos. Sobre dicha calzada, paralelo a la ruta provincial 18 —distante unos 300 metros—, un hombre que se movilizaba en bicicleta se topó alrededor de las 7 de la mañana de este viernes con un montículo al costado de una zanja de desagüe que creyó era basura que prendido fuego, ya en su etapa final. Pero no era sólo basura lo que se quemaba. Se trataba del cuerpo de un hombre joven que yacía a unos pocos metros de un puente de hierro ferroviario.El cuerpo estaba en posición decúbito lateral derecho “calcinado, sobre prendas que habían sido embebidas en un producto inflamable. Tenía distintos signos de violencia. Si bien no se puede establecer la causa de la muerte por el avanzado estado del incendio, tenía una cinta, una prenda o algo similar envuelto en la cabeza. Había un cable que posiblemente se usó para atar los brazos”, explicó Avila. El cable estaba sobre sus manos, ya no sujetándoselas, debido a que se habían quemado. Debajo del cuerpo hallaron un celular, consumido por el fuego, y cerca del cráneo la cabeza de una maza de obra.Una de las hipótesis sobre la que trabaja el fiscal es que la escena del crimen no fue donde se halló el cuerpo calcinado, sino que a la víctima la mataron en otro sitio. Luego trasladaron el cuerpo y lo descartaron al costado del camino rural. “No hay elementos que permitan pensar que lo asesinaron en este lugar. No se encontraron manchas de sangre ni vainas servidas. Estamos trabajando sobre un relevamiento de cámaras de videovigilancia existentes sobre la ruta provincial 18 y en el acceso a la localidad de Alvear.. Vamos a abocarnos a identificar a la persona. Estaremos atentos a las denuncias de búsqueda de paradero, que nos pueden dar indicios de si hay alguna personas con las características del cuerpo. Vamos a hacer un relevamiento de cámaras sobre los posibles accesos que usaron las personas que arrojaron el cadáver”, comentó