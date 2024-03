Camionero denunció que lo encerraron y le robaron una millonaria suma de dinero

Un extraño robo se produjo en la zona de Granadero Baigorria, Santa Fe, cuando un camión de mediano porte fue interceptado por dos autos y, según lo apreciaron en cámaras de vigilancia privadas de vecinos de la zona, no se habría ejercido violencia por parte de los agresores.



Los hechos sucedieron en la tarde del miércoles en la zona de Camino de los Granaderos al 4600. Cuatro personas en dos autos se le atravesaron al vehículo y de acuerdo a los dichos de efectivos vinculados a la investigación; los ocupantes de un Peugeot 3008 con vidrios polarizados y de un Ford Fiesta color gris encerraron al camión y al detenerse dos personas bajaron armadas del Peugeot, en tanto otra permaneció, arma en mano, dentro del Ford.



Luego el camionero realizó la denuncia en la de comisaría 24º, de barrio Rucci, donde se llevaron a cabo las actuaciones y la investigación posterior recayó por el momento en la Brigada de Orden Urbano, quienes resguardaron la escena a la espera de las órdenes del fiscal.



En tanto los efectivos del móvil policial que atendieron al conductor del vehículo, informaron que según lo que les contó dos vehículos lo encerraron y le sustrajeron un bolso con aproximadamente 4 millones de pesos.



No obstante al ser consultados vecinos de la zona la versión tomó un rumbo distinto, según ellos, quienes se enviaron distintos mensajes por medio de un grupo de red que mantienen, el camionero comenzó a pedir auxilio una vez que los autos huyeron del lugar, pero al ir a las imágenes se habrían encontrado que los hombres retiran dos cajas del camión, sin ningún tipo de resistencia de parte del camionero, que tiene un trato afable con sus agresores y luego se retiran sin más.



Por otro lado, otro vecino sostuvo que dentro del camión habría quedado un celular, aunque no sabía a quién pertenecería. (La Capital)