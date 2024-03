Un hombre mató de un balazo en la cabeza a un compañero en una peluquería: video

#URGENTE ?

Tras una discusión en una peluquería, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, un joven de 33 años fue asesinado este miércoles por la noche: un hombre sacó un arma en el marco de una supuesta discusión laboral y mató a uno de sus compañeros de un tiro en la cabeza.El episodio ocurrió alrededor de las 20 en un local ubicado en la calle Beruti al 3.000, donde al menos cinco personas se quedaron disfrutando de unas bebidas. Según se ve en los videos, en un momento una de ellas empuñó un arma de fuego yTras el aviso al sistema 911, personal del SAME se presentó en el lugar y trasladó a la víctima hacia el Hospital Fernández, donde se constató su muerte. Según precisó el titular de ese servicio de urgencias médicas, Alberto Crescenti, la persona herida ingresó a ese centro de salud "con un paro cardíaco". "Se siguió con las maniobras (de reanimación) en el shock room, pero este hombre falleció", agregó luego en TN.De acuerdo al parte policial, el encargado del comercio manifestó que tras el cierre se quedaron "tomando unas bebidas y posteriormente se produjo una incidencia laboral entre dos empleados".Después de ejecutar a su compañero en presencia, el atacante se escapó por una de las ventanas del local, que abrió previamente otra de las personas que presenció el hecho.El juez Javier Sánchez Sarmiento, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 48, dispuso que se labren actuaciones por Homicidio y que intervenga la División de Homicidios.El reloj de la cámara de seguridad ubicada en el interior de la peluquería de Recoleta marcaba las 20.07 de este miércoles. Cuatro personas, entre las que se encontraba el dueño del comercio, se encontraban sentadas en una especie de ronda, tres de ellos sosteniendo vasos con cerveza en sus manos. El restante protagonista de este hecho, se encontraba parado.Todos parecían relajados. Sin embargo, un minuto después, quien estaba de pie, un empleado con más de una década de antigüedad en la empresa, según informó a TN el abogado de la peluquería, Cristian Benítez, extrajo un arma que llevaba escondida en su cintura debajo de su vestimenta y señaló a la que posteriormente sería su víctima, con quien compartía espacio laboral hace alrededor de un año.Un hombre que estaba sentado intentó calmarlo e incluso esbozó una sonrisa nerviosa. La joven que estaba a su derecha se percató del peligro y, cuando el atacante pasó detrás de ella, se levantó rápidamente de su asiento para no darle la espalda.Verdini también se puso de pie e intentó interceder entre el agresor y el agredido, que continuaba en su silla, pero quien empuñaba el arma pareció obligar al dueño a apartarse del camino que lo conducía a Medina. El otro testigo del violento episodio, quien llevaba una visera en su cabeza, también se movió de su lugar.Lo que siguió fue el atacante posicionándose como un avezado tirador y ejecutando a su compañero de un tiro en la cabeza y corriendo hacia otra zona del local. Todo sucedió en el transcurso de un minuto.Poco después, el hombre de visera le abre una ventaja al agresor, que huye con una mochila. Luego, pone la traba en la abertura, describe el diarioCristian Benítez, abogado de la peluquería Verdini donde un empleado mató de un tiro en la cabeza a un compañero, admitió después del violento episodio que nada hacía pensar en que eso sucedería., indicó, aventurando una posible razón, pero sin demasiadas certezas.“Lo que Facundo (el reconocido estilista de varios famosos y dueño del local) me dijo es que la víctima estaba contando una fiesta a la que había concurrido. No era una reunión de trabajo sino una situación de tratar de pasar el tiempo hasta poder retirarse”, agregó, intentando darle un contexto a la secuencia en la que uno de los coloristas del lugar sacó un arma, apuntó contra un compañero ante la presencia de otras personas, entre ellas su jefe, y lo ejecutó a sangre fría.En ese sentido, añadió: “Habían terminado el día de trabajo y eran las únicas cinco personas que estaban. Se juntaron para distenderse y después cerrar el local”.“Por lo que se ve en las imágenes,. Otra explicación no le encontramos”, dijo el abogado en TN, en referencia a las crudas imágenes que se expandieron por redes sociales.También confirmó que“Puede ser un tema de egos o cuestiones personales por cumplir la misma función”, agregó, dándole vueltas al trágico asunto con el objetivo de encontrar una explicación sólida.De todas formas, destacó: “Hay cuestiones que no se entienden. Por más discusión que hubiera habido, no es la forma. Entiendo que pudo existir otra situación. Ambos son trabajadores”.Sobre el tirador, Benítez comentó que “era una persona retraída y solitaria” que “hace más de 10 años que trabajaba en la empresa”, a diferencia de la víctima, que estaba hace un año.“Se podría decir que había tensiones (entre ellos) como en cualquier lugar de trabajo o inconvenientes, pero no más allá. No sé las cuestiones personales de él (por el tirador), lo que estaba padeciendo o si tenía algún inconveniente para llegar a tomar esta medida”, expresó.Benítez reveló que el dueño de la peluquería se encontraba, lógicamente, “muy consternado” luego del hecho. “Cuando me llama y me cuenta la situación me acerco al lugar desde Hurlingham y en principio me lo cuenta como no entendiendo la situación. Cuando estoy llegando es como que cae”, dijo el abogado.“Ni sabían que podía portar un arma”, manifestó, y remarcó que el resto de las personas que se encontraba en la escena “eran espectadores circunstanciales”.Y completó: “Evidentemente, por la posición era como que algo iba a realizar, como que había una premeditación”. “Es un pensamiento desde el punto de vista de las imágenes”, aclaró.Apenas 24 horas antes de presenciar el brutal asesinato de uno de los empleados de la sucursal Recoleta de su peluquería, Facundo Verdini trascendió en los medios por otra cuestión, mucho más cercana a su actividad comercial que a la tragedia que le tocó vivir este miércoles por la noche.El estilista estuvo en el canal de streaming Olga, donde le hizo un cambio de look nada menos que a Julio Bocca. “Necesito que me saquen esto, parezco Krusty”, le pidió el reconocido bailarín clásico en el programa Generación Dorada que conducen Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese y Damián Betular.Verdini, habitual invitado al programa de tevé La Jaula de la Moda, que fue icónico en el mundo fashion, tomó sus elementos y, en plena transmisión, le cambió la imagen a un Bocca que presentaba el pelo bastante largo y luego le entregó algunas recomendaciones para su cuidado.