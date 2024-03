Robaron costosas herramientas de trabajo a un hombre: "Me cortaron las piernas"

Policiales Robaron varios elementos de entrenamiento de un club concordiense

Un hombre fue víctima de un robo millonario de herramientas en su hogar en calle Soldado Bordón, entre Tibiletti y Hernandarias, de la ciudad de Paraná el martes de la semana anterior.Rubén Espíndola, vecino que fue víctima de la sustracción, comentó el detalle de lo robado:“Hice la denuncia e hice todo bien. Lo que pasa es que están pasando muchos robos y mucha gente no habla, no quiere hacer la denuncia o no quiere dar ningún dato por miedo o conveniencia", remarcó.