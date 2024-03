Empezó la audiencia contra jugadores de Vélez: se define si quedan detenidos

Cuáles son las penas que enfrentan los jugadores de Vélez

Los cuatro jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual, Sebastián Sosa, José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, se encuentran en la audiencia de control en la que la jueza, Eliana Gómez Moreira, les comunicará si quedan o no en prisión preventiva, la modalidad de la misma y cuáles son los cargos de los que se los imputa.En este sentido los jugadores, que están detenidos desde el lunes en la ex Brigada de Investigaciones de la policía de Tucumán, se presentaron ante la jueza pasadas las 13.30 horas y la audiencia comenzó después de las 14 horas. Se trata de un día clave en la causa ya que se sabrá no sólo cómo vivirán el proceso los acusados, sino también a qué penas se enfrentan.Para saber a qué penas se enfrentan los cuatro futbolistas primero deberá conocerse cuáles son los cargos por los que se los imputa a cada uno. En el caso de la denuncia por abuso sexual, las penas van desde los ocho hasta los 20 años de cárcel.Respecto a cómo vivirán el proceso los futbolistas, hay distintas modalidades. La jueza podría definir, por ejemplo, que los cuatro queden en prisión preventiva. En ese caso también se definirá si es prisión domiciliaria o no, dónde será, dónde fijan residencia, cuáles son las prohibiciones que tienen.La jueza también podría definir que continúen el proceso en libertad si no hay riesgos procesales y, en ese caso, también se comunicarán las medidas de control.Según el medio tucumano Contexto, “los acusados no se negaron a ninguno de los pedidos que les realizaron desde la fiscalía”. En ese sentido se informó que “aceptaron entregar sus celulares para que sean peritados y que les tomen muestras para que sean utilizadas en pruebas genéticas”.El último lunes la mujer que denunció por abuso sexual a los cuatro futbolistas de Vélez declaró en Cámara Gesell, un paso fundamental en la causa que tramita la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual III de Tucumán.En la misma, la joven de 24 años ratificó lo que había dicho en su denuncia y dio detalles de lo ocurrido en la habitación 407 del hotel Hilton de la mencionada provincia. Luego de su declaración la Justicia decidió que los jugadores sean aprehendidos y trasladados al edificio de la ex Brigada de Investigaciones de la policía de Tucumán.