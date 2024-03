Hallan sin vida a joven que era buscado tras ausentarse por altercado con amigo

El pasado lunes se había emitido una solicitud de colaboración para dar con el paradero de Sergio Daniel, de 22 años, quien no se comunicaba con su familia desde el pasado sábado y el último contacto con un amigo, fue el domingo, tras lo cual no se tuvo más datos sobre su localización.Según se había dado a conocer, el joven trabajaba desde hace unos meses, en una estancia ubicada en el “camino del medio”, entre la Ruta 20 y la 28, en el departamento Federal.Además, trascendió que, en el mismo campo, había comenzado a trabajar un amigo de Sergio, conocido como Ignacio, y con el cual, el joven desaparecido, nunca habría manifestado tener algún tipo de problemas.El joven Ignacio, habría contado a la familia de Sergio, que el domingo 17 por la noche, habían discutido, tras lo cual, el testigo regresó a su casa en Federal.Al presentarse a trabajar el lunes en la estancia, no encontró en el campo a Sergio, y por eso, decidió informárselo personalmente a la familia.La mamá también habría mencionado que el patrón de su hijo nunca informó que Sergio, no se encontraba en el establecimiento, en jurisdicción de la Comisaría La Calandria.Aunque oficialmente no se informó,supo que el joven Sergio Daniel, había sido denunciado por el amigo por amenazas, por lo que se podía suponerse que se ausentó en caso de ser citado por la policía.El personal policial de la Comisaría La Calandria, con funcionarios de la División Investigaciones y la intervención de la fiscal, Eugenia Molina; realizaron entrevistas a sus allegados para interiorizarse sobre el joven.Tras dos días de búsqueda, lamentablemente, el personal de Comisaría La Calandria junto con personal de la Guardia Especial, localizaron sin vida al joven buscado. Según se dio a conocer, el cuerpo de Sergio, fue hallado dentro de la estancia, a unos 70 metros del casco del establecimiento rural “Las Cabañas”, ubicada en el “camino del medio”, entre la Ruta 20 y la 28.La causa que se investiga, busca “establecer formas y circunstancias en que fuera hallado sin vida el joven”. Aunque según indicaron fuentes policiales, se trataría de una autodeterminación.En las próximas horas, se realizará la autopsia correspondiente.En el lugar, trabajó el forense, médico policial, personal criminalístico y la fiscal, Eugenia Molina.