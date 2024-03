Asesinaron a un empresario: lo encontraron en su casa atado de pies y manos

Jorge Enrique De Marco fue hallado asesinado, con signos de haber recibido una golpiza y atado de pies y manos. Lo encontró un Amigo llamado Alberto, quien entró el jueves a la su casa de San José y Obispo Terrero, en la localidad bonaerense San Isidro, porque De Marco, un empresario de 65 años dedicado a los negocios inmobiliarios, no respondía los mensajes ni las llamadas.El cuerpo de De Marco estaba en una habitación de la planta alta de la casa. Alrededor, todo revuelto. La principal hipótesis es que se trató de un homicidio en ocasión de robo, según confiaron fuentes de la investigación.La fiscal del caso Carolina Asprella y la Policía Científica trabajaron hasta el jueves a la noche en el lugar."Era un hombre muy reservado", dijo un vocero de la investigación a. Por ese motivo, todavía no era fácil saber con certeza cómo fueron las últimas horas del hombre y qué cosas faltaban de la casa. Una de esas cosas sería un arma. También se investigaba si faltaba dinero y un celular. En la casa encontraron uno, pero sería un segundo teléfono que tenía De Marco. Se lo llevaron para peritarlo."No era muy sociable, hay muchas cosas que no se pueden establecer por ahora. Es todo muy reciente", agregó la fuente.De acuerdo a lo que contaron vecinos del barrio, ubicado a una cuadra del Jockey Club de San Isidro, De Marco tenía una pareja y habría sido esa mujer la que primero se contactó con los amigos para decirles que no se podía contactar con el hombre. Pero eso todavía no está confirmado por los investigadores.Sí está claro que fue Alberto, amigo y vecino de De Marco, el que entró a la casa con una llave que la víctima le había confiado. Él había hablado con el empresario hasta las once de la noche del miércoles y este jueves tampoco podía comunicarse con él. Así fue que decidió ir a ver lo que pasaba."Ayer hablamos con él normalmente. Hoy no contestaba whatsapps y llamadas, y con otros amigos nos pusimos de acuerdo y vinimos al mediodía. Yo era el único que tenía llave. El vivía solo. Entramos y encontramos la escena de un homicidio", dijo uno de sus amigos al canal TN."Éramos como hermanos, nos criamos juntos", contó su amigo.Una fuente de la investigación señaló que en la casa "no había nada forzado" y que el hombre no tenía rejas en la planta alta de su propiedad. Según se puede ver desde afuera, la casa cuenta con ventanas con balcón, que solo cuentan con rejas de protección para evitar caídas pero no para impedir el ingreso de intrusos.La fiscal pidió los videos de las cámaras de seguridad de las propiedades vecinas a la de De Marco para ver si hay registros de la llegada y la salida del o los asesinos.