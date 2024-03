Le robaron tres veces en ocho días: “Está siendo imposible vivir”

"La gente está cansada y con miedo porque los delitos ocurren por todos lados. No se ve gente presa y el temor es la represalia de los delincuentes”, expresó Gustavo, un vecino de la ciudad de Gualeguaychú que sufrió tres robos en el lapso de una semana, entre su lugar de trabajo y su vivienda.



"Está siendo imposible vivir en Gualeguaychú, hay que preguntarse porque se está llegando a esto", dijo y reflexionó: "Esta no es la ciudad que conocieron mis abuelos, mis viejos. La justicia parece estar pintada", comentó.



Sobre los elementos sustraídos, detalló que “me robaron ocho tramos de estructuras de hierro, una hormigonera de 130 litros, una manguera, dos caballetes de hierro que construyó mi abuelo, entonces puedo decir que cualquier cosa les viene bien".



"Yo no tengo por qué investigar quien fue el que me robó, para algo se le paga a la justicia, y la policía lo agarra y te lo larga a los dos días", afirmó en relación a la situación de inseguridad que se vive. (Radio Máxima)