En la zona de Barrio El Sol I y II, de la ciudad de Paraná, vecinos denunciaron por el robo de bombas de agua, elementos de gas y luz, donde cerca de 72 familias se quedaron agua.En ese sentido, un hombre manifestó a: “Es una situación que vivimos a diario todos los vecinos del barrio de Sol I y II. Ayer a la noche nos robaron la bomba de agua que provee al tanque del ala oeste, donde viven 72 familias que estamos sin agua gracias a los delincuentes que son identificables, ya que sabemos quiénes son, pero no podemos probarlos”.A su vez, otro vecino comentó: “Para sacar la bomba de agua, los delincuentes tienen que tener conocimiento de electricidad y demás. Cuando sacaron unos pedazos del caño de bronce de la conexión de entrada de los domicilios, hacen un daño terrible a todos y en mi casa me robaron el fusible”.Asimismo, otra vecina aseguró: “En barrio El Sol I, a la mayoría de las personas les robaron unos flexibles de gas que, además, de ser costoso para los vecinos, es peligroso para evitar cuestiones más graves”.Por último, una mujer indicó: “Para los vecinos que vivimos en los edificios, los motores de los tanques son fundamentales para que el agua suba a nuestras casas. Además, hay un sector que se encuentra sin gas debido a que, al robarse los flexibles, Redengas cierra antes de que explotemos. Los delincuentes son fácilmente identificables, donde hacemos la denuncia en Comisaría Sexta, pero no recibimos ninguna respuesta”.