Hallazgo de cráneo: “Puede ser parte de algún material anatómico de estudio”

Características de los restos y posible vínculo con un robo

En General Ramírez, la población se vio alarmada tras el hallazgo de un cráneo humano en la vereda del Barrio Tanque . El Jefe de la dependencia local, Martín Figueroa, se pronunció al respecto, buscando disipar la preocupación ciudadana ante la difusión de información incorrecta.“La idea es llevar tranquilidad a la población porque el caso tomó mucha trascendencia y se ha viralizado bastante información que no es la correcta”, expresó Figueroa.El hallazgo tuvo lugar este lunes cerca de las 21 horas, cuando una vecina alertó a las autoridades sobre el hallazgo del cráneo en la intersección de Islas Malvinas y Julio Argentino Rosa. Ante esta llamada, las fuerzas policiales se desplazaron de inmediato al sitio para verificar la situación.Tras arribar al lugar, se iniciaron entrevistas con los vecinos y se hizo una búsqueda alrededor, lo que llevó a hallazgo de otra parte del cráneo en un domicilio cercano.“Comenzamos con las entrevistas del lugar y una minuciosa búsqueda en la cercanía localizando la parte complementaria de este cráneo. Estamos hablando de un solo fragmento, o sea, el cráneo en dos fragmentos.detalló.Personal de criminalística se presentó en el lugar para llevar a cabo las pericias correspondientes. Sin embargo, hasta el momento, no se ha determinado el origen de los restos encontrados.Según las primeras observaciones realizadas por el equipo forense, los fragmentos de cráneo encontrados presentaban inscripciones y cortes precisos, sugiriendo que podrían haber sido manipulados con herramientas especializadas.“Con las precisiones de criminalística, tomamos mayores precisiones, como, por ejemplo, que estas partes de cráneos, es laSeguramente se han hecho con alguna herramienta o con algo que permite que sean cortes exactos;explicó.Las investigaciones apuntan hacia un posible vínculo con un robo ocurrido en enero en el complejo educativo de la ciudad, donde funciona una sede de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. En ese contexto, se había registrado un robo a un aula de química, lo que llevó a sospechar que los restos podrían pertenecer a material de estudio sustraído en ese hecho.“La línea de investigación están destinadas a un robo ocurrido en el mes de enero en el complejo educativo de la ciudad”, mencionó Figueroa.Para finalizar, Figueroa, señaló que aún no se descarta ninguna posibilidad y se aguarda la colaboración de las autoridades de la Facultad para identificar el posible cráneo humano.(Fuente: Ramírez Cable Visión)