Mujer denunció que fue abusada por sujeto que la mantuvo cautiva durante 8 días

Pudieron dar con el sospechoso y detenerlo

Una joven de 26 años denunció que fue raptada el 9 de febrero en Pilar cuando se dirigía a la casa de su tía. A raíz de esto, contó que estuvo 8 días privada de su libertad y que fue abusada sexualmente por un hombre al que identificó como Olguín, a quien dijo que “conocía de vista”.Tras esta denuncia, radicada el sábado pasado en la Comisaría 4ta de Pilar, en las últimas horas personal de esa seccional junto a agentes de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y la estación Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de Pilar, lograron identificar al principal sospechoso y lo detuvieron gracias a una serie de allanamientos.En su denuncia la joven indicó que el viernes 9 de febrero se dirigía a la casa de su tía cuando fue abordada por Olguín, a quien “conocía de vista”, en la intersección de Los Olivos y Anasagasti, en la localidad de Manuel Alberti. El hombre, que iba a bordo de un Chevrolet Agile la amenazó con un arma de fuego y la subió al vehículo.Desde ahí aseguró que Olguín la trasladó a una casa ubicada en el partido de Moreno, donde permaneció 8 días privada de su libertad y según relató, fue golpeada, arrastrada por el piso, atada de pies y manos y forzada a mantener relaciones sexuales con él en varias ocasiones.Según dijo, pudo escapar porque un día aprovechó que su captor había salido de la casa.Fuentes policiales y judiciales confirmaron que la mujer presentaba múltiples lesiones en el cuerpo producto de haber recibido varios golpes en la cara y heridas compatibles con abuso sexual, por lo que se le aplicó el protocolo de profilaxis postexposición.Por otra parte, indicaron que Olguín estaba acompañado por dos cómplices aún no identificados, los cuales no tenían contacto con ella.También, revelaron que mientras la joven estaba cautiva, estos otros dos sospechosos habrían citado al concubino de la víctima en un mercado de la localidad de Manuel Alberti, momento en el cual aprovecharon para ingresar a su domicilio y robar efectivo y artefactos electrónicos a la pareja.“Creemos que los delincuentes aprovecharon la circunstancia y utilizaron el Facebook de la joven para citar al hombre con el que vivía en un lugar fuera de su casa. Para desvalijar esa casa actuaron muy rápido, en menos de una hora”, indicaron fuentes judiciales.Gracias a los datos aportados por la denuncia sobre la vivienda, el fiscal Manuel Cayuela ordenó dos allanamientos en los que se detuvo a Olguín dentro de su domicilio.Allí, se secuestró el revólver que habría utilizado para amenazar a la víctima y un Chevrolet Agile. También se incautaron precintos y gran cantidad de preservativos.Voceros de la investigación señalaron que el hombre será indagado en las próximas horas en una audiencia en la que se le imputarán los delitos de “privación ilegal de la libertad”, “abuso sexual” y “tenencia ilegal de arma de guerra”. Sobre el sospechoso, agregaron que poseía varias causas abiertas por “robo”, aunque ninguna con sentencia firme. Fuente: (Tn)