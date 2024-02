Frustran intento de robo a escuela: “Colonia Avellaneda no es un lugar seguro”

“Colonia Avellaneda ya no es un lugar seguro”

Desconocidos ingresaron anoche a la escuela Nº 212 “María Elena Walsh” de Colonia Avellaneda con intenciones de robo, pero el ilícito se vio frustrado ante el rápido accionar policial. Tras el hecho de inseguridad, vecinas reclamaron “voluntad política” para que se gestionen operativos de prevención de los delitos.“Anoche, alrededor de las 21, cuando hacemos la recorrida por el cierre comercial, escuchamos el sonar de la alarma de la escuela y, al hacernos presentes en el lugar, después de saltar el alambrado perimetral, observamos que a un costado habían dejado algunos elementos de limpieza y un ventilador. Recorrimos las instalaciones y detectamos que estaba dañada la puerta de ingreso a un depósito de la escuela; debido al rápido accionar policial, no se pudo llevar a cabo el ilícito”, confirmó ael jefe de la comisaría de Colonia Avellaneda, Cristian Arruez.El comisario informó que se investiga quiénes podrían haber sido los ladrones. “Presuntamente, al sonar la alarma, estas personas salieron del lugar”, comentó al respecto.En la oportunidad, el funcionario policial refirió que, tras las denuncias por diferentes ilícitos, gracias a la ayuda de vecinos y el accionar del personal de la División Robos y Hurtos, “se esclarecieron distintos hechos”. “Los vecinos nos informan, a través de los grupos de WhatsApp de distintos barrios, sobre la presencia de sospechosos en distintos lugares para que la Policía pueda acudir; además de implementan operativos en todas las zonas”, indicó Arruez.Tras el intento de robo a la escuela, vecinas del barrio 200 Viviendas dieron cuenta asobre el incremento de hechos de inseguridad en la localidad.“La situación es tensa en Colonia Avellaneda, que no escapa a la realidad del país, y resultamos afectados por la crisis y la inseguridad. Entre los vecinos, trabajamos en consenso con las autoridades policiales”, contó Malvina, pero acotó que “algunos no se involucran por miedo”. “Los hechos delictivos se están naturalizando, y duele”, lamentó.“Colonia Avellaneda ya no es un lugar seguro porque todos los días se registran hechos de delincuencia”, sumó otra joven, Nadia. “La semana pasada, en el horario de la madrugada, entraron al patio de mi casa y robaron a mi familia; y el día anterior, palanquearon la puerta de la casa de mi vecina para robarle”, contó.“Y quién se hace cargo, porque si bien el comisario está presente y se presta para los grupos de WhatsApp, eso no alcanza”, sentenció la vecina y reclamó: “El intendente y los concejales electos podrían también gestionar algún operativo de seguridad”. “En otras localidades, tienen esa predisposición de voluntad política para trabajar por la seguridad”, comparó.“Si ya sabemos quiénes son -chicos jóvenes que entran en el horario de la madrugada-, entonces, tenemos que seguir normalizando la situación y no podremos seguir proyectando una familia en Colonia Avellaneda”, se preguntó. Tras lo cual, instó a “no normalizar la delincuencia” y exigió “voluntad política” a las autoridades de la localidad.“Una cámara de seguridad sale 50.000 pesos y no todos tenemos para comprarla e instalarla”, expuso y apeló a los funcionarios políticos para que gestionen operativos de seguridad para Colonia Avellaneda.