Robaron tres veces en un mes en una escuela de Paraná

La Escuela Álvarez Condarco de la ciudad de Paraná fue víctima del tercer hecho delictivo en un mes. Al respecto,dialogó con la directora Mónica Eberlé.“La jornada de hoy empezó bastante convulsionada porque entraron otra vez delincuentes, quienes nos abrieron una puerta del SUM que tenemos en la institución, donde se llevaron las piletas de los sanitarios y eso generó una pérdida de agua”, expresó.Además, agregó: “Hoy arrancaron dos piletas, una del baño de varones y otra de mujeres. Entraron rompiendo una puerta de rejas que tiene el salón, el cual está bastante resguardada porque da hacia el fondo y después palanquearon la de aluminio”.Asimismo, sostuvo: “La escuela está casi toda enrejada porque estamos alejados de todos, no tenemos vecinos, solamente el hospital y una construcción que se está haciendo al lado. La implementación de medidas de seguridad es poner cámaras, tener en algunos sectores alarmas y hacer rejas para poder resguardar los espacios”.Con respecto a los hechos de vandalismo, señaló: “El 9 de enero tuvimos la primera llamada de la Comisaría Sexta porque entraron a los sanitarios de los niños, donde contamos con cinco para cada uno de los sexos, y se llevaron tres inodoros. Asimismo, el 11 del mismo mes volvieron a ingresar, pero los efectivos policiales detuvieron a los delincuentes con el material en la mano y tuvimos que hacer la denuncia otra vez, así como revisar la cámara”.En cuanto al inicio del ciclo lectivo, dijo: “Vamos a empezar las clases este lunes, donde me encargué personalmente de hablar con el colectivo docente. Unos fondos que teníamos destinados para otra cosa, lo destinamos a comprar los materiales para colocar los inodoros. Hay que ver como arreglamos el SUM”.“Todavía no tenemos gas natural y el comedor está funcionando a medias, porque sin la válvula no podemos tenerlo. Según las autoridades del Consejo General de Educación, nos dicen que falta la aprobación de Redengas”, apuntó.“En este momento estamos dando frutas y cocinamos con un horno eléctrico, donde en vacaciones venían solamente diez chicos, pero ahora son 40. Matriculados tenemos alrededor de 450 niños. Funcionamos mañana y tarde, mientras que a la noche viene Uader que ocupa tres aulas”, finalizó.