Causa Goyeneche: para Roncaglia: “es un resultado que no buscó la policía”

En primer lugar, el ministro opinó: “, donde se produjo un hecho no querido. La policía no tuvo esa intención con el resultado de muerte de alguien”.. Los fiscales están investigando, el juez de garantía está haciendo lo suyo. La policía, como le dije a los familiares, queremos una transparencia total y que se investigue hasta las últimas consecuencias”, amplió.Por otro lado, se desligó del caso y esperará el resultado de las investigaciones: “Nosotros lo que hicimos fue dar un paso al costado. Hay una fuerza federal como la Gendarmería que está investigando. La policía no va a entorpecer la investigación bajo ninguna circunstancia. Desde el primer momento en el que tomé conocimiento del hecho, dispuse que el Jefe de Policía esté presente simplemente para garantizar todas las medidas judiciales y procesales. Estuvo la directora de Asuntos Internos, el director de Integridad Profesional del Ministerio y es un hecho doloroso. La policía no quiere que ocurra esto, pero ocurrió. Acompañamos en el dolor a la familia”.Sobre el contacto con la familia, acotó que se trató de una “charla privada” en las que expresaron “sus condolencias y la del gobernador”. Además, recalcó que “la policía no quiso ese resultado y no torturó”.Por otro lado, agregó que el fiscal “analizará el forcejeo, qué pasó y hay unas filmaciones que después la pudo ver”. En la misma consonancia, se reservó a hacer argumentos de lo sucedido en el lugar: “No puedo emitir opiniones porque no fui parte del proceso. Simplemente fui un jefe político.. Hay un principio del artículo 18 de la Constitución Nacional que habla del Principio de Inocencia. El que tiene que decir quién es el culpable es la Justicia. Lo que se disponga desde la Justicia va a ser cumplido”.Por otra parte, recalcó que tendrá todo el material a disposición: “Más allá del resultado lamentable que fue la muerte de Ariel, la policía no quiso ese resultado. Dejemos actuar a la Justicia porque tiene la última palabra. Se están analizando los pormenores, las filmaciones, la Gendarmería está trabajando en ese sentido y sé que el fiscal dispuso infinidad de diligencias. No se puede ocultar nada, toda la información que hay es forense: los llamados, el 911 está todo digitalizado. La Justicia va a poder acceder a la información y evaluará si hubo responsabilidad de la policía, una extralimitación o no, o las causales de la muerte lamentable de Ariel, que vivió una crisis de salud mental o de exceso de consumo de sustancias”.Asimismo, reconoció que la provincia de Entre Ríos no cuenta con un protocolo propio para actuar en estos casos: “Hay un protocolo a nivel nacional que lo elaboró el Ministerio de Seguridad en su momento y fue reformado –la última en 2022-. Hay algunas provincias que están adheridas o tienen sus propios protocolos”.“Ya estamos trabajando en la elaboración, la adhesión y en adecuar el protocolo que, muchas veces, no es el ideal para la provincia. Tienen que intervenir muchos actores como el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud”, señaló.Roncaglia volvió a destacar cuál es su observación de la actuación policial: “Estos dos chicos que intervinieron en primera instancia estaban brindando seguridad pública. No soy un especialista en atención a persona con crisis, pero sí con su preparación le permite una percepción que estaba con una crisis que fue creciendo hasta que desencadenó ese forcejeo que termina con la fatalidad”.Además, adelantó cuáles fueron los pasos desde el lado gubernamental: “Nosotros tomamos cartas en el asunto y hoy ya tuvimos una primera reunión. Estamos trabajando con todos los actores y las organizaciones de Derechos Humanos están aportando lo suyo, el Ministerio de Salud y estamos analizando el protocolo nacional para ver si es aplicable. Creemos que sí”.“Hay muchas situaciones de violencia, pero les digo que conozco la institución policial. No hay una mentalidad criminal de matar a alguien y menos a una persona en estado de crisis. El policía sabe que si una persona con exceso de bebidas alcohólicas, una persona con crisis de salud mental o exceso de consumo de sustancias puede ser peligroso para sí mismo como para terceros, pero no es una persona que actúa dolosamente”, remarcó. Para cerrar, explicó que este suceso “es una crisis para todos”.