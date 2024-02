Se cumple un año de la muerte de Petaco Barrientos: la reconstrucción del caso

¿Cómo fue asesinado Petaco Barrientos?

¿Cómo siguió la causa?

El monto que habrían recibido para matar a Barrientos

El video que involucra a los asesinos

Video: Crimen de Petaco Barrientos: recorrido de los sicarios a minutos del asesinato

El detalle del recorrido de los asesinos:

Sin mayores pistas en los últimos meses

Sin intermediarios de por medio y con armas de alto calibre, recibió cinco disparos de arma de fuego en el Loteo Cardales de la localidad perteneciente al departamento diamantino. Sucedió pasadas las 15 horas de este sábado.La principal carátula que se manejó desde un principio data de un ajuste de cuentas por parte de una banda cuyo nombre no trascendió, pero sí ya se consiguió identificar a algunos partícipes del caso.Aquella tarde, ingresaron a un loteo, esquivaron a los familiares del exbarrabrava de Patronato y le propinaron cinco disparos de arma de fuego que terminaron de asesinarlo en el mismo instante, sin posibilidad de salvarle la vida en ese momento.A las pocas horas, se conoció que los asesinos consiguieron escapar en una Toyota SW4, que dejaron abandonada en un camino de tierra en la localidad de Alvear –departamento Diamante-. Posteriormente, la Justicia accedió a cámaras en el lugar en el que se consiguió detectar a ocho sujetos que lograron irse en una lancha hacia el río Paraná.Previo a huir en el vehículo por vías acuáticas, descartaron las armas con las que cometieron el asesinato. Entre ellos, se encontraban fusiles de asalto, ropa y chalecos antibalas. En específico, se trataban de un buzo camuflado, tres armas de fuego de hombro tipo automáticas, 19 cartuchos calibre 762, una mochila marca Nike de color negra, cuatro musleras, 28 cartuchos de calibre 9 milímetros, 26 cartuchos calibre 5,56mm con un cargador, 30 cartuchos calibre 7,62x39 con su cargador, un bolso negro, un chaleco de balística color blanco, una masa con mango de madera y una remera de color azul marca Swat.Los asesinos “ingresaron violentando la puerta y se hicieron pasar por policías. Dijeron ‘policía, policía’”, fue la palabra de Marcelo Lell, comisario de Diamante, a Elonce aquel día. Posterior a ello, le dieron un culatazo y luego acribillaron a balazos al ex jefe de la barra de Patronato.Trabajaron con silenciadores para evitar el llamado de personas cercanas al inmueble en el que Barrientos tenía permitido realizar salidas transitorias mientras cumplía una condena de 11 años por un doble homicidio, donde iba a quedar en libertad en agosto del 2023.A lo largo de un año, ocurrieron varios procedimientos en la capital provincial. El primero de ellos se hizo en la Unidad Penal Nº1 de la ciudad de Paraná, ubicada en calle Marcos Sastre, donde se secuestraron dos teléfonos celulares. Además, un tercer dispositivo móvil fue incendiado por motivos que se tratan de esclarecer.Posteriormente, los operativos se trasladaron en siete domicilios ubicados en la ciudad de Santa Fe y la cárcel de Las Flores. En particular, transcurrieron en calles San Lorenzo 5600; Vieytes y Pasaje Paraguay (del Fonavi Don Bosco); Zavalla 7200; Larrea 5200 y Lavaise y Pasaje Paraguay, reportó Aire de Santa Fe. En tanto, también se requisó la celda de un preso alojado en la cárcel de Las Flores –la Unidad Penitenciaria N°2-.En los allanamientos, los investigadores hallaron un par de zapatillas blancas, cinco de los celulares y municiones de distintos calibres de armas de fuego que serán incorporadas a la causa que investiga el asesinato de Barrientos.Meses más adelantes, ocurrió un nuevo allanamiento en la localidad de Laguna Paiva, también dentro de la provincia de Santa Fe. No lograron localizar a dos de los sicarios que estuvieron involucrados, pero sí se consiguió detener a un sujeto al que se identificó y se integró a la causa.Hubo secuestro de armas de fuego, cartuchería, celulares, documentación y varios elementos más que serán peritados.Los asesinos del exjefe del barrabrava de Patronato habrían recibido el incentivo de 100 millones de pesos para matar a sangre fría a uno de los capos narcos que manejaba la droga en la provincia de Entre Ríos.accedió este jueves, a las primeras imágenes de los sujetos que asesinaron a Gustavo "Petaco" Barrientos, el sábado 18 de febrero en Colonia Ensayo. El video confirma que eran ocho individuos.Las cámaras registraron el paso de la camioneta, desde esa zona de Paraná y, los investigadores pudieron reconstruir el recorrido de los sicarios, hacia Colonia Ensayo y hasta la casa de Barrientos, donde a alrededor de las 15.15 del sábado 18 de febrero, fue ejecutado a disparos.-Pasadas las 14, se detectó la camioneta Toyota negra en la zona del Aeropuerto de Paraná;-Luego, se la registró en la zona de Newbery y Soldado Bordón, pero se pierde el rastro en ese lugar;-Vuelven a detectar la Toyota negra en la zona del acceso Sur de Paraná;-Y luego, se dice que siguió el camino por Oro Verde para llegar a Colonia Ensayo;-Posteriormente, la captan las cámaras de la casa de Barrientos;-Otra cámara graba la camioneta saliendo de Colonia Ensayo tras el crimen;-También quedó registrada en el ingreso a Puerto Alvear por la Ruta 11;-Y finalmente, por una cámara que graba a los sujetos en el camino, tras abandonar la camioneta y cuando caminan hacia el río.Más allá de las investigaciones que realizó la Justicia en conjunto con la Policía de Entre Ríos, por estas horas no se consiguió avanzar en concreto en la detención de ningún sujeto. Sin embargo, ya se tendría identificado a dos de los sujetos que habrían participado en el crimen. Diego Germán Costa, de 38 años, con una condena por homicidio, y Juan Sebastián Gomila Bordiga, de 27 años y sin antecedentes computables, son los dos hombres que habían sido identificados como quienes estarían entre los integrantes de la banda que asesinó a “Petaco”.