Muerte de hombre frente a dependencia policial: será "clave" la autopsia

Se aguardan datos de la autopsia

El hecho

Policiales Investigan el deceso de un hombre frente a una dependencia policial de Paraná

Los policías, ante esta situación, proceden a hacer lo indica Fiscalía: lo trasladan a dependencia policial para cumplir las directivas, pero esta persona se descompensa y ahora las pericias y la autopsia determinarán las circunstancias del deceso

Avanza la investigación sobre el deceso un hombre que estaba siendo trasladado, en calidad de demorado, hacia comisaría segunda de Paraná el lunes 12 de febrero.Se recordará que, según lo informado por la policía, el hombre fue detenido porque un vecino, de calle Piedrabuena, denunció que había escuchado ruidos y la presencia de desconocidos sobre los techos. En este momento, el sospechoso desciende, tras lo cual se comunicó la situación a la Fiscalía y desde donde se dispuso el traslado para su identificación. Y cuando se lo trasladó a la dependencia policial falleció.y, en primera instancia, no registraría antecedentes policiales, pudo saber Elonce.Este martes, el jefe de Operación de la Policía de Entre Ríos, Raúl Menescardi, precisó que se trabaja arduamente para esclarecer el hecho: "", dijo al sostener que no es la primera vez que le toca vivir al personal policial sobre estas situaciones.", informó Menescardi a Radio la Voz al tiempo que destacó el trabajo del personal policial.Al ser consultado sobre las acciones que se llevan a cabo, informó que "al momento se realiza un relevamiento del material fílmico, tanto del vecino cuando convoca al personal policial, como del momento cuando el hombre llega a la dependencia".Acto seguido, mencionó que el hombre que fue detenido, en todo momento "decía que se sentía perseguido, estaba fuera de sí".El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, brindó precisiones de lo sucedido a Elonce. "Alrededor de las 5.45 de este lunes sobre calle Piedrabuena, el propietario de un domicilio ve pasar un móvil policial al que le advierte que había escuchado ruidos y la presencia de desconocidos sobre los techos", indicó el comisario y explicó que el sospechoso desciende, tras lo cual se comunicó la situación a la Fiscalía y desde donde se dispuso el traslado para su identificación. "" por parte del sujeto."Se le informó a esta persona que iba a ser trasladado para cumplir con las diligencias, se le explica el acto policial y éste accede a dicha situación, sin ningún tipo de inconveniente. Pero mientras era trasladado, sobre calle Gualeguaychú y frente a comisaría segunda, el móvil detiene la marcha ante el semáforo y este hombre comienza a gritarle `Auxilio´ al policía que está en frente", aclaró el funcionario policial.En continuidad al relato, según los hechos habrían acontecido, González explicó que el hombre "fue traslado frente a la dependencia policial, sobre la acera, y empieza a tirar patadas e incluso rompe el vidrio del patrullero. Fue contenido y sujetado, pero empieza a descompensarse"."Se dio aviso al servicio de Emergencias, mientras el personal policial comienza a realizarse las tareas de reanimación, porque esta persona se quedaba sin aire, vomita y una especie de sustancia emana de su boca", reveló el comisario.La causa está en manos del fiscal Dato, quien dispuso que por haber intervenido Policía de Entre Ríos, las pericias estén a cargo de personal de Gendarmería Nacional. De acuerdo a lo informado a Elonce, el fiscal ya entrevistó al personal policial que intervino y al propietario del domicilio que radicó la denuncia respecto a lo sucedido en su domicilio."Lo tuvieron en la calle durante un buen rato, lo golpearon y lo asfixiaron hasta matarlo", fue la denuncia que llegó a Elonce durante la madrugada de este lunes. "Se los ve a los policías golpeándolo y lo terminaron asfixiando", fue otro de los mensajes. "Tenía sangre en las piernas y en la cara", comentó otro vecino. "Y se lo escucha gritar. De hecho, nos levantamos por los gritos", alertó un vecino a Elonce.Consultado al jefe de la Policía entrerriana por la presunta actitud violenta de parte de los uniformados, éste explicó: "Los funcionarios policiales, por disposición del fiscal, fueron trasladados al hospital para que sean examinados, pero no presentan ningún tipo de lesiones, no tienen daños en sus prendas y nada que manifieste algún tipo de confrontación"."Producto de las manifestaciones verbales de esta persona, proceden a tratar de controlarlo y de ahí en más se estarán de establecer las formas y circunstancias", amplió al respecto.Para González, fue correcto el accionar policial. "", indicó."Para llevar transparencia, también intervino la Dirección de Asuntos Internos de Policía de Entre Ríos para encarar las actuaciones administrativas a afectos de deslindar circunstancias y responsabilidades que le compete al personal que intervino", comunicó el comisario.Y ante la preocupación de los vecinos, González recomendó "tranquilidad porque la Policía está trabajando y la tarea trae aparejada distintas situaciones que, como en este caso puntual, habrá que determinar qué sucedió". (Elonce)