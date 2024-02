Asesinaron de una puñalada a un joven a la salida de un recital

Un adolescente de 13 años fue asesinado de una puñalada durante una pelea a la salida de un recital del cantante de cumbia “Callejero Fino”, en la ciudad de Neuquén.



Por el hecho, hay un joven de 17 años detenido que no habría cometido el crimen, aunque si se sospecha que formó parte de la pelea con el grupo de amigos que acompañaba a la víctima.



Según contaron familiares de chico asesinado, que se llamaba Carlos Joel Ganuco, el hecho se produjo por una pelea en un comercio de la avenida Olascoaga, en la intersección con Fray Esquiú, en la capital neuquina, cuando "lo confundieron" con otro menor.



Paola, hermana de Carlos, explicó que el chico compraba el sábado pasado a la noche pan y fiambre para armarse sándwiches en un negocio luego del recital de “Callejero Fino” junto a un grupo de amigos y parientes, cuando otro joven de baja estatura comenzó a increparlos.



En ese momento se produjo una pelea y un joven se acercó a Carlos para apuñalarlo: "Pierre, no te hagas el atrevido", le dijo el agresor, según testigos, por lo que suponen que lo confundieron.



Carla, otra hermana del chico herido, de 20 años, también fue golpeada por otra joven cuando intentó defenderlo y terminó internada.



Carlos, que era el menor de seis hermanos, fue llevado al Hospital Castro Rendón en un auto particular, pero terminó falleciendo por la herida recibida en el tórax, ya que había perdido mucha sangre.



Allegados al chico, citados por LMNeuquen, aseguraron que le pidieron ayuda a un patrullero para trasladar al chico, pero los policías argumentaron que tenían que recibir una orden para hacerlo, por lo que terminó siendo llevado en un auto particular.



En el caso tomó intervención la Fiscalía de Delitos Juveniles, ya que tanto la víctima como el detenido son menores de edad. (NA)