Inician las pericias para resolver el misterio del auto que explotó con cocaína

Así fue la explosión

?CARGABA GAS EN UNA GNC Y VOLÓ EL AUTO EN UNA EXPLOSIÓN

- Fue en Orán

- No hay víctimas fatales

Este último fin de semana, Gendarmería Nacional comenzó las pericias a los celulares incautados a Sofía E., la sargento de la Policía Bonaerense que conducía el auto Ford Fiesta que explotó mientras cargaba GNC el miércoles pasado, con una carga de más de 20 kilos de cocaína en su interior. El análisis fue encargado por el fiscal federal del caso, José Luis Bruno. Se incautaron cinco teléfonos en la escena del hecho, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. La sargento viajaba con sus tres hijos, todos ellos menores de edad. Se cree que al menos dos de esos teléfonos pertenecen a Sofía E.La acusada, de 36 años, oriunda de San Justo, no dijo siquiera si sabía que el tanque de gas de su auto estaba cargado con más de 50 mil dólares en droga. Tampoco de dónde venía. Tampoco reveló quién era el dueño del material narco. Sofía E. apenas afirmó que llevaba a sus hijos a ver a su ex pareja, del que está separada. El hombre, según descubrió luego la Justicia, era cotitular del Ford Fiesta junto con Sofía E.Así, el juez Montoya declaró la prisión preventiva de la sargento, que permanecerá en una celda por un plazo de 70 días. El ex marido, por lo pronto, no es considerado un sospechoso por los investigadores de la fiscalía de José Luis Bruno.El miércoles último, Sofía E. ingresó con un Ford Fiesta en el que viajaba junto a sus tres hijos a la estación de GNC Geminis, ubicada en la avenida Palacios de Orán, Le pidió a un playero que le cargue apenas 1500 pesos de combustible.En medio de la carga, frente a cámaras de seguridad, el Ford Fiesta estalló.El vehículo quedó parcialmente destruido; la trompa del Fiesta parecía un acordeón. Uno de los tanques de GNC quedó totalmente expuesto, en medio de una nube de polvo. Gendarmería llegó al lugar tras recibir la alerta y arrestó a la sargento. Según estableció Gendarmería, parte de la carga de droga estaba dentro del tanque mismo.El auto, según pericias posteriores, llevaba al menos 20 kilos de cocaína que fueron recuperados por la GNA, con varios panes que seguían íntegros. Otros estaban semiabiertos.El daño, coinciden fuentes del caso, podría haber sido mucho mayor. La explosión fue tal que una de las esquirlas del tanque alcanzó un ojo de la hija de 13 años de Sofía E., que resultó ilesa. Uno de los tanques, según determinó la GNA, salió despedido y podría haber alcanzado a uno de los menores.A pesar de negarse a declarar sobre la droga, la sargento habló de su situación personal. Empleada del Ministerio de Seguridad bonaerense desde hace 12 años, afirmó que se había separado de su ex marido, el padre de sus hijos, que vive en Salta. Dos de sus chicos que estaban presentes en el accidente, según aseguró Sofía, viven con autismo. No hay aún una hipótesis firme sobre lo que ocurrió. Se había sospechado de una situación de deudas que sufriría la sargento, pero, al menos en su perfil comercial, adeuda desde hace meses un monto de apenas 71 mil pesos a un banco bonaerense.Mientras tanto, la PROCUNAR, el ala de la Procuración dedicada a esclarecer delitos de narcotráfico, sigue atenta los desarrollos del caso.