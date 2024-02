Intensifican búsqueda del joven de Paraná acusado de realizar estafas en Nogoyá

Se realizaron dos allanamientos en viviendas ubicadas en calle Pringles de la ciudad de Paraná, a raíz de la búsqueda de un individuo que efectuó dos estafas en Nogoyá en diciembre y la semana pasada.



La División de Investigaciones consiguió acceder a registros de cámaras de seguridad en las que se logró identificar al sujeto que perpetró ambas estafas.



Por eso, en la Jefatura Departamental de Nogoyá y de Paraná realizaron sendos allanamientos. En Pringles 379, secuestraron seis teléfonos celulares, 335.200 pesos y diversos elementos.



En Pringles 443, por otro lado, se encontró la llave de una moto marca Honda y de un auto Volkswagen, con los cuales habrían realizado los viajes a Nogoyá para efectuar el retiro del dinero. También se secuestró ropa y algunos dispositivos tecnológicos.



Por el momento, no se encontró al sujeto involucrado en los hechos, dado que la policía confirmó que no se hallaba en ninguna de las dos casas. Las causas en las que está comprometido El primer caso ocurrió en el mes de diciembre, donde ingresó al departamento Nogoyá en un automóvil Volkswagen, cuyo modelo no trascendió. Logró hacerse con la suma de 30 mil dólares.



El segundo caso ocurrió el pasado 1 de febrero, donde apareció en la moto de la marca Honda alrededor de las 10 de la mañana, indicó Uno. Se hizo pasar por el hijo de una señora y le solicitó dinero en dólares porque iban a dejar de estar en circulación. Por ese motivo, la damnificada entregó 1.500 dólares.