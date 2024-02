Confirman la condena contra la mamá de Lucio Dupuy por abuso sexual

El Tribunal de impugnación penal confirmó la condena a Magdalena Espósito Valenti por el delito de abuso sexual con acceso carnal en contra de su hijo Lucio Dupuy, de 5 años, quien falleció el 26 de noviembre del 2021 hecho por el cual también había sido condenada la mujer y su pareja.Se trata de parte del proceso contra Espósito Valenti y Abigail Páez, ambas presas, ya que fueron condenadas a perpetua.En una primera instancia, ambas habían sido condenadas a la citada pen por el crimen, pero no así por el abuso sexual.Pero la Fiscalía apeló la absolución de Espósito Valenti por el delito de abuso sexual y ahora el Tribunal de Impugnación le dio la razón a la acusación, también en manos de la querella, y le agregó ese delito a la condena impuesta.Los jueces Filinto Rebechi y Gabriel Tedín resolvieron no hacer lugar al recurso de impugnación presentado por Alejandra Moyano González, defensora de Espósito Valenti, quien había justificado que la presencia de la imputada en el domicilio, de por sí, no la hacía partícipe de esos hechos.En cambio, los jueces le reprocharon que "al ubicar a ambas imputadas dentro del domicilio participando de las agresiones físicas, no resulta posible apartar a Magdalena Espósito de la autoría del hecho de abuso sexual con acceso carnal. Y esto no solo respecto del día del hecho, sino también de abusos ocurridos durante la convivencia".Tal cual se había planteado durante el debate que terminó en condena, el fallo viene a confirmar que los abusos ocurrieron no sólo el día de la muerte del niño en La Pampa sino en los días previos. Fuente: (NA)