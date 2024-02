Motociclista fue asesinado de piedrazo cuando iba a trabajar y hubo incidentes

El pasado domingo un motociclista recibió un piedrazo en la cabeza cuando se dirigía hacia su trabajo. Debido a la gravedad de la herida fue trasladado a un hospital donde murió en las primeras horas del lunes. Ayer por la tarde, familiares y vecinos se manifestaron para pedir justicia.El trágico episodio ocurrió en horas de la mañana del domingo, en la localidad de Malagueño, en las afueras de la ciudad de Córdoba. La víctima, identificada como Adrián González, de 33 años, circulaba a bordo de su moto cuando recibió un piedrazo que impactó en su cabeza.Tras el ataque, fue trasladado por una ambulancia del 107 al Hospital de Urgencias, donde fue internado en un grave estado. Posteriormente, se confirmó el deceso. De acuerdo a la primera información, el motivo del crimen no habría sido un intento de robo, sino otro tipo de conflicto entre el agresor y el joven que falleció al día siguiente. “Fue asesinado por un individuo que lo agredió con una piedra en la cabeza y después siguió pegándole en el cráneo, provocándole fractura de cráneo”, relató a Cadena 3 María Alejandra, madre de Adrián.“Fue una aparente gresca entre jóvenes. Su auto apareció con una especie de pedrada en el parabrisas”, agregó Edgardo Pedernera, tío de la víctima, quien a su vez era padre de un nene de 7 años.“Estamos todos destrozados. Mi hijo fue asesinado brutalmente en la calle cuando iba a trabajar. Al asesino que no le alcanzó con voltearlo de la moto, sino que cuando cayó siguió pegándole con la misma piedra. Solo pido justicia, esto es una serie de sucesos en Malagueño”, agregó la mamá en diálogo con El Doce TV. Entre lágrimas, la mujer había advertido que, si el asesino no era encontrado, la familia iba a hacer “justicia por mano propia”.A las horas de confirmarse la muerte de González, la Policía de Córdoba detuvo en la capital de la provincia al presunto atacante, identificado como Jonathan Gastón Brizuela. “Luego de realizar varias comisiones como allanamientos, revisión de cámaras de seguridad y recabar testigos, se logró con la fiscal Jorgelina Gómez detener a una persona mayor luego de la labor de la Brigada de Investigaciones de Malagueño”, expresó el comisario mayor David Ferreyra.En este marco, ayer por la tarde entre 200 y 250 vecinos de Malagueño, familiares y amigos, se autoconvocaron reclamando justicia por el asesinato de Adrián González.La manifestación comenzó frente a la comisaría local y luego se trasladó hacia la casa de Brizuela. Los allegados de la víctima apuntaron directamente contra la familia del imputado por homicidio. Aseguraron que son problemáticos y pidieron que sean echados de la localidad.Bajo un clima de indignación y dolor, un grupo de personas arrojó piedras y prendió un fuego frente a la casa del sospechoso.La situación obligó a que personal de Infantería monte un operativo para intentar calmar la situación y que no pase a mayores.“Esto es algo que nos sorprende, nos duele y hay que darle un corte definitivo”, expresó uno de los manifestantes en medio de los incidentes, informóEn la manifestación también participó el hijo de González. El nene de 7 años portaba un cartel hecho a mano que decía “Justicia por mi papá Adrián”.María, la cuñada del hombre asesinado, aseguró que la familia del acusado “tiene prontuario”. “No le daban vida a nadie”, señaló. “Estamos pidiendo justicia para que no le pase más a nadie, queremos justicia y que se vayan del pueblo”, exigió.Sobre el episodio qué habría desencadenado la agresión que terminó en la muerte de González, comentó: “Lo único que sabemos es que uno de ellos le reventó el vidrio del auto a Adrián, de ahí en más no sabemos más nada”.