Encarcelaron al único sospechoso del crimen en barrio El Morro de Paraná

Policiales Detuvieron al presunto autor del homicidio en barrio El Morro de Paraná

El juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, resolvió este lunes dictar. La defensa se opuso y ofreció una casa para que le medida se efectivice en la modalidad de arresto domiciliario.del, hasta ahora, único imputado por el crimen de Brian Gómez, de 29 años, ocurrido el viernes 2 de febrero en calle Martín de Moussy y Simón Bolivar, de barrio El Morro, en el noroeste de Paraná; fue tras una audiencia en la que se impusieron restricciones a los medios que cubrieron la audiencia oral y pública con el objetivo de resguardar la incipiente investigación que se sustancia para determinar la o las responsabilidades por el homicidio.El sospechoso, de 37 años, está acusado del. Ruhl recogió los argumentos de Fiscalía, que entendió que están vigentes los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. En este sentido, Fiscalía destacó que; que en los seis allanamientos que se realizaron desde el viernes no se hallaron más armas a pesar de que las pericias en el lugar del hecho dan cuenta de la participación de más personas con al menos, tres armas más. También esgrimió que restan producir medidas probatorias, entre las que se destacan una rueda de reconocimiento y la declaración de nuevos testigos.. Fiscalía resaltó que el conflicto que terminó con la vida de Gómez comenzó una semana antes con amenazas de un bando hacia el otro, lo que encendió las alertas en el otro grupo.La naturaleza del conflicto y la posibilidad de una escalada de violencia preocuparon a las autoridades judiciales. Las primeras diligencias darían cuenta de la participación de más personas, por lo que no se descartó que haya nuevas imputaciones, reportóLa defensa pública se opuso al pedido de Fiscalía, reconoció la gravedad del hecho y del conflicto, pero entendió que en esta etapa del proceso se podía aventar los riesgos procesales con una medida menos gravosa. En este sentido propuso una casa para que se cumpla con la necesaria medida cautelar. Ruhl entendió que no era suficiente.