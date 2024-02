Detuvieron a manifestantes que protestaban contra la ley ómnibus en Rosario

Concentración frente a la comisaría

La protesta había sido convocada por la Asamblea de Trabajadores de la Cultura para las 18, luego de la tradicional ronda de las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario de los días jueves.El objetivo era manifestarse contra la ley Ómnibus y el protocolo anti protestas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.De acuerdo a las organizaciones convocantes,, fue lo que escribieron en una vereda de la plaza y eso generó la detención de tres chicos y tres chicas, con momentos de tensión y violencia de parte de la policía según denunciaron los manifestantes.Frente a la comisaría 2ª de Paraguay al 1100 se inició este jueves al anochecer una concentración de la Asamblea de Trabajadores de la Cultura junto a otros referentes de movimientos sociales, legisladores y organizaciones políticas para reclamar la liberación de los detenidos.La dirigente social Liliana Leyes dijo al programa Telenoche Rosario (El Tres) que "los chicos estaban haciendo intervenciones dentro de la plaza, en la esquina de Córdoba y Laprida. No estaban siquiera en la calle, sino sobre la vereda cuando vemos llegar siete patrulleros con mucha violencia sin causa"."Los detuvieron y los golpearon", denunció Leyes. "Nunca pensamos que en Rosario íbamos a tener las consecuencias del protocolo de Bullrich", lamentó.También el diputado provincial Carlos del Frade fue hasta la comisaría y acusó al ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, de mentir cundo dijo que no se reprimiría la protesta en la provincia.En tanto, una integrante de la Asamblea de Trabajadores de la Cultura dijo a El Tres que cuando la Policía llegó y les pidió que desconcentraran ellos estaba juntando las pinturas para irse y aun así "empezaron a reprimir"."No sabemos dónde están los compañeros, no nos dan información. Primero nos dijeron que estaban en la comisaría 2ª, ahora en Jefatura", lamentó la manifestante.Oficialmente, fuentes policiales dijeron al equipo periodístico de El Tres que los detenidos fueron llevados directamente a Jefatura por la manifestación que se estaba desarrollando frente a la seccional 2ª.