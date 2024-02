Un hombre fue baleado en las rodillas, pero prefirió no denunciar el ataque

Un hombre de 37 años ingresó anoche al hospital San Martín con dos heridas de bala en sus rodillas; el ataque se habría registrado en barrio Paraná XIII cuando dos individuos, que se manejaban en una motocicleta de 110 cilindradas, le habrían disparado a la altura de sus miembros inferiores.



La víctima de la agresión fue trasladada al nosocomio, donde recibió las curaciones pertinentes y, de acuerdo a lo confirmado por fuentes policiales a Elonce, optó por no radicar la denuncia por el hecho de sangre. “Debido al carácter leve de las lesiones, se trata de un hecho de instancia privada y la persona no tiene deseos de radicar ningún tipo de denuncia”, explicó a Elonce el subjefe de comisaría decimosegunda, Felipe Cabrera.



El subcomisario remarcó que “el hombre no aportó ningún dato de interés para lograr el esclarecimiento de la situación”.



El caso quedó en manos del fiscal de Delitos Complejos, Dr. Mariano Budasoff.