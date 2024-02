Una compra y un alquiler mediante MarketPlace terminaron en dos estafas

Dos estafas realizadas a través de la red social Facebook, son investigados por la Justicia de Diamante. Ambas, se perpetraron con algunas horas de diferencia en ciudades del departamento, y tiene de factor común transacciones comerciales por carriles no tradicionales.Desde la Departamental Diamante de Policía, dieron a conocer que una mujer denunció haber querido comprar muebles por la aplicación MarketPlace, para lo cual realizó transferencias bancarias por un monto de $44.000. La compradora, denunció que nunca recibió los muebles supuestamente adquiridos, tal como se había pactado por mensajes de Whatsapp, hecho por el que se dio cuenta del engaño y que había sufrido una estafa, explicaron fuentes policiales.Por otra parte, en la ciudad de General Ramírez, se produjo otra estafa con una modalidad similar. Según indicaron fuentes policiales, por la red social Facebook, una mujer se puso en contacto con una persona desconocida, en un grupo de alquileres de inmuebles. Le suministran datos y fotografías, hasta que uno le interesó a la denunciante.La damnificada pactó por esa misma vía, realizar una transferencia de $15.000 en concepto de seña. Una vez concretada la operatoria, quien supuestamente alquilaba, no le contestó más y la bloqueó en la red social, señalaron desde la Departamental Diamante.Por tal motivo, desde la policía, reiteraron la recomendación de no realizar transferencias de ningún tipo ni realizar negocios en plataformas públicas o sitios no oficiales.