Preso se escapó de la jefatura de Policía de localidad entrerriana

Un preso que estaba en la Alcaidía de Feliciano, se fugó al verificar que le habían dejado la puerta abierta. Toda la guardia está siendo investigada.

Un preso de 20 años, que se encontraba alojado en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Feliciano, se escapó durante la mañana de lunes, sin que los efectivos del lugar lo noten.



El incidente fue descubierto cuando en la recorrida de la celda, se estableció que el detenido por Resistencia a la Autoridad, no se encontraba. Enterado del suceso el jefe departamental, César Fernández y al analizar la situación de la fuga, es que solicitó la inmediata presencia en la departamental de personal de la Dirección de Asuntos Internos.



Según lo explicado por los uniformados al titular de la Jefatura, el hombre habría podido escapar porque el candado no lo cerraron bien para lograr la clausura de la puerta.



Por este llamativo error, el preso por un delito menor, es que puso abrir la celda y llegar al patio donde, sin ser visto por nadie, saltó un tapial y logró avanzar con la fuga. Se dispuso un amplio rastrillaje por la ciudad, la campaña y algunas zonas rurales, pero el muchacho no logró ser localizado.

La directora de Asuntos Internos, Miriam Cabello del Campo, se hizo presente ayer a la mañana, y comenzó a recolectar testimonios y declaraciones de los 10 uniformados que se encontraban en la guardia.



No se descartó que haya existido algún tipo de connivencia de alguno de los policías, para que el descuido se pudiera ejecutar. Las autoridades de la Jefatura, no ocultaron el malestar, por lo que esperan que con la intervención de Asuntos Internos se pueda aclarar cómo ocurrió la fuga tan particular.



Por el momento, la guardia completa sigue cumpliendo tareas, pero con severos monitoreos internos, hasta que se definan sus situaciones en las actuaciones abiertas. (Uno Entre Ríos)