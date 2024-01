Se produjo una explosión de tambores de aceite que se encontraban al lado de un galpón industrial ubicado en la Autovía 18, en la zona de ingreso a la ciudad de San Salvador.En principio acudió un móvil de Bomberos Voluntarios, pero, debido a la magnitud que tomó el incendio, debieron solicitar colaboración. Llegaron al lugar otras dos unidades con mayor capacidad de agua y cisterna de abastecimiento.Mario García, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dialogó con FM Imágenes y confirmó que “al llegar al lugar nos encontramos con mucho fuego, grandes llamas y columnas de humo negro, dado que se estaba quemando mucha basura y había tambores con aceite usado en el mismo lugar”.“Al llegar al lugar había una temperatura muy alta y muchos tambores explotaron por eso. Otros no alcanzaron a explotar, se logró retirarlos a tiempo”, agregó.Informó que “cuando llegamos había gente, pero no sabemos si estaban cuando se inició el siniestro. Todos los elementos incendiados estaban lindantes a un galpón al que no llegó el fuego, pero si tomó parte de un campo al costado”.