Hallaron el auto arrastrado por arroyo desbordado, pero buscan a los ocupantes

Buscan a una familia que iba en su auto y fue arrastrada por un arroyo desbordado a la vera de la Ruta Nacional Nº14, en Colonia Elía. pic.twitter.com/dSWlNr7gtl — elonce.com (@eloncecom) December 13, 2023

Buscan desesperadamente a una familia que se trasladaba en un auto por la Autovía Nacional Nº14, y a la altura de Colonia Elía (departamento Uruguay), despistó del trazado vial y el vehículo fue arrastrado por el agua que desbordó a la vera de la ruta. Se presume que el rodado habría quedado en un arroyo cercano al lugar. Según se pudo confirmar, Bomberos y policía trabajan con embarcaciones en el lugar del accidente.Minutos antes de las 11, de este miércoles, pudieron encontrar el auto, pero sigue la búsqueda de los ocupantes.Bomberos Voluntarios confirmaron aque el auto fue hallado, pero no había gente en su interior, por lo que siguen los rastreos.El vehículo, estaba campo adentro, lejos de la calzada, por lo que el trabajo para el rescate y la búsqueda de las personas que iban en el rodado, es sumamente complicado.Cabe recordar que el desborde de un arroyo en la Autovía Artigas a la altura del kilómetro 99, sacó de la calzada a un automóvil en el cual (según testigos) iba una familia, el que cayó al arroyo.Inmediatamente, acudieron al lugar al menos tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, en el móvil de rescate y con el bote semirrígido, para tratar de localizar el vehículo y a los ocupantes, indicóPor el momento, no se tienen detalles de lo sucedido, pero testigos señalaron que vieron como el agua se llevaba el auto y que los ocupantes no pudieron salir.Según se reportó, el temporal que afectó en gran manera a la provincia, provocó que, en la mencionada zona, se precipitaran 70 milímetros de lluvia, desde que comenzaron las precipitaciones, cerca de las 6 de la mañana de este miércoles.El agua causó importantes anegamientos en calles, que se vieron saturadas de cordón a cordón, convirtiendo algunas de ellas en verdaderos rápidos.En el lugar también despistó un camión que quedó sobre la banquina. Trabajan en el lugar, Policía Bomberos de Colonia Elía, Concepción del Uruguay y Ceibas, con colaboración de Gendarmería y personal de Caminos del Río Uruguay.