Confirman que totalizó una tonelada la droga incautada en camión sobre Ruta 14

En la tarde de este jueves el Juez Federal Hernán Viri, y el Director general de Aduanas, Guillermo Michel brindaron una conferencia de prensa para detallar el procedimiento realizado. Se trata de un importante golpe a una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.El camión ingresó por la frontera con Paraguay donde se escaneó y no se detectó ninguna carga ilegal. De acuerdo a las investigaciones, se estima que los bultos de marihuana se cargaron dentro del territorio nacional y el destino final era la República de Chile.En diálogo con la prensa, Guillermo Michel informó que “el operativo se llevó adelante de manera conjunta con Gendarmería y obviamente bajo las indicaciones que nos llevó adelante el juez federal de Gualeguaychú, el doctor Hernán Viri. Esto es una investigación vinculada al narcotráfico; en particular se incautó una tonelada de marihuana. Si bien el camión de transporte es paraguayo, la marihuana no pasó por un paso fronterizo habilitado, sino que pasó por pasos fronterizos que no están habilitados. En particular se ve la mancha que tienen los panes compactados de marihuana que nos indican que pasó por el agua y el camión se cargó una vez en territorio argentino”, explicó.La droga fue incautada el lunes pasado a la altura de Villa Paranacito, lugar donde fue interceptado un camión que había partido de Paraguay con destino a Chile. El cargamento estaría valuado en 2.400.000 dólares.Mezclado en la carga e arroz, el cargamento fue descubierto por Gendarmería, después de encontrar alteraciones en la documentación del vehículo y la persona que lo conducía.El titular de Aduana dijo que la empresa paraguaya no registra actividad comercial en Chile, e insistió en destacar que “la lucha contra el narcotráfico requiere no solo un trabajo conjunto entre las fuerzas seguridad, la AFIP y la misma Aduana, sino también articulaciones con el Ministerio Público Fiscal y sobre todo la Justicia Federal que apoya y marca el sendero por donde trabajar”.Michel sostuvo aluego que “hoy es un día muy importante para todos nosotros, porque vemos que el trabajo que cumplen los aduaneros se vuelca en algo provechoso para la ciudad; en este caso evitando el flagelo del narcotráfico”.