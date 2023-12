Automóvil fue chocado por un remis: dos pasajeras resultaron heridas

Un violento accidente ocurrió este sábado en horas del mediodía en la intersección de calle Rondeau y J. M. Pérez, de Paraná.En el lugar chocaron un automóvil Volkswagen Gol y un Fiat Siena que funciona como remis.Según se informó a, ambos vehículos circulaban por Rondeau, en el mismo sentido. El Gol puso guiño para doblar hacia J.M.Pérez y fue chocado desde atrás por el remis.Dos mujeres que iban como pasajeras fueron trasladadas al Hospital San Martín, ya que sufrieron cortes y golpes.El conductor del Gol dialogó con Elonce y explicó: “venía circulando, pongo el guiño y me hago para la izquierda, porque iba a doblar hacia calle Pérez. Atrás mío venía otro auto que me esquivó y siguió su recorrido por la derecha. Detrás de ese vehículo venía el remis, que seguramente no me vio y me chocó”.“Miré por el espejo y vi justo que me iba a chocar. Ya lo ví y el cuerpo se prepara de otra forma, me agarré fuerte del volante, venía con cinturón. Gracias a Dios no tengo golpes ni nada, solo hay daños materiales”, remarcó.Indicó que “al auto me lo rompió todo, me corrió todo. Pienso yo que para arreglar eso va a ser difícil, no sirve más”.“Una de las pasajeras tenía dolor de pecho y la otra cortes en las piernas”, indicó.