Crimen de jubilada en Paraná XVI: los indicios que complican a las sospechosas

Video: Crimen de jubilada en Paraná XVI: video muestra cómo escapaba presunta asesina

Mercedes Delia Rodríguez fue hallada atada, amordazada, con cortes de cuello y sin signos vitales en el interior de su vivienda del barrio Paraná XVI, el sábado 28 de octubre en horas de la tarde. Por el crimen, permanecen detenidas y con prisión preventiva la hija del yerno de la víctima, Daniela Patricia González; su pareja, Pablo Martín Núñez; y la amiga de la primera mujer en mención, María de los Ángeles Giménez.Teresa y Patricia Ellemberger, las hijas de la víctimas, contaron a-el programa que se emite por- los detalles que sustentan las sospechas sobre las mujeres como las autoras del hecho de sangre.El primero de los indicios apunta a la mascota de la jubilada. “La Pitbull muerde a los desconocidos, sobre todo, a los varones, pero ese día ni toreó porque la perra las conocía, porque la habían traído de la casa de ellos”, explicaron.El segundo, a una discusión previa y la fecha en la que Rodríguez percibía sus haberes. “Mi mamá cobraba el 27 y ese viernes había ido conmigo a mi trabajo, en el Copnaf; ella me decía que estaba cansada de esa gente, que quería que se fueran de su casa, entonces, le recomendé acudir a la comisaría para los saquen de la vivienda”, contó Teresa. De hecho, mencionó que a Núñez solía pedirle que le mejore la instalación eléctrica del domicilio. “Pero mi hermana le dijo `no le pongas nada a esa vieja de m…´; a su propia madre se refería como a una vieja de m…”, apuntó al denunciar que ellos –por González y Núñez- “se habían adueñado de la casa y le destrozaron los muebles”.En la reconstrucción que hacen del día del crimen, Teresa y Patricia mencionaron que “Núñez las llevó en el auto y quedó adentro mientras las mujeres estuvieron en la casa; y hay un testigo que asegura que él no se bajó del auto y no entró a la casa de mi mamá”.“Llegaron a los besos, como si la conocían, y se dice que vinieron a la casa a buscar ropa para los chicos”, indicó la hija de la víctima.“Nadie escuchó nada porque mamá se ahogó con el trapo y ni le perra toreó porque conocía a Daniela”, estimó Teresa.Según detalló Códigos, la autopsia realizada al cuerpo de la mujer determinó que la muerte se habría producido por asfixia con un trapo que le colocaron dentro de la boca cuando la amordazaron.Otra de las conjeturas de las hijas de Rodríguez apunta a que los autores del crimen “sabían que había plata guardada, que había cobrado”.“Fueron directamente a la plata que guardaba en su habitación; y solos pocos sabían dónde estaba”, apuntó la entrevistada al mencionar que, “quizás Carlitos (por su cuñado) comentó que mamá tenía plata y esta chica y Daniela aprovecharon”.“Además, mamá ya los había echado a ellos porque el día anterior, el jueves, habían discutido”, sumó Teresa.Finalmente, Teresa y Patricia denunciaron que la mujer que está sospechada por el crimen “le robaba” el dinero que guardaba en bolsas de supermercado.