Tres apicultores bonaerenses van a juicio por incendios en islas entrerrianas

La Justicia Federal de Victoria elevará a juicio, después de la feria judicial de invierno, la causa que se sustancia contra tres apicultores que están imputados del delito de estrago doloso.Es por la quema de vegetación en la zona del Arroyo El Tigre, Islas Lechiguanas, Departamento Gualeguay, Entre Ríos, progresiva del kilómetro 310 RP margen izquierda del Río Paraná.En el auto de procesamiento, Fiscalía sostuvo que “… el incendio provocado, indefectiblemente generó un peligro para la seguridad común de bienes, debido a que, no sólo se aprecia prima facie la existencia de peligro, (por la época del año en que se genera – temporada de riesgos alto de propagación de incendios-, por las condiciones climáticas de sequías sostenidas por varios años consecutivos) por la destrucción de una gran porción del humedal, sino que también, se vio afectado el medio ambiente en general, peligrando de este modo un número indeterminado de bienes y personas, estas últimas como integrantes de las comunidades a la vera del rio, las que se vieron notoriamente afectadas por el humo (San Pedro y Ramallo, entre otras)”.Según se informó, la causa que se viene investigando desde fines de octubre de 2022, “salió por simple providencia porque el fiscal pidió la elevación y la defensa no se opuso” y se añadió que “el auto de elevación a juicio que deberá formalizar el juez federal de Victoria, Federico Martín, saldrá después de la feria judicial de invierno”.En el procesamiento se mencionó el informe de la Dirección de Tierras Fiscales, que informó que “la zona referenciada se encuentra bajo titularidad del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, no contando con permisos de uso, ni autorizaciones vigentes”, dio a conocerAsimismo, las fuentes precisaron que Fiscalía solicitó el sobreseimiento de los imputados por delitos prescriptos en la Ley de Residuos peligrosos y por el de Desobediencia judicial, por la falta de cumplimiento de medidas cautelares establecidas por el Juzgado Federal de Paraná, “respecto de la abstención de realizar nuevos focos de incendio y obras que perjudiquen el natural y normal calado y desarrollo del delta y su medio ambiente”.Las fuentes añadieron que “el auto de procesamiento es de octubre y recién se elevaron ahora porque se siguió investigando esos delitos y no se encontraron pruebas, como no se los pudo probar se solicitó el sobreseimiento”.A los apicultores, se trata de tres hombres de 60, 42 y 41 años, oriundos de la localidad de San Pedro, en Buenos Aires, se les imputó que “con anterioridad a las 12.45 del 23 de agosto de 2022…, conjuntamente causaron un incendio que consistió en una quema de pastizales que se propagó por zona del Arroyo El Tigre, Islas Lechiguanas, Departamento Gualeguay, Entre Ríos, progresiva del kilómetro 310 RP margen izquierda del Río Paraná”.La acusación consignó que “al ser interceptados por la fuerza uno manifestó espontáneamente ‘que habían prendido un contra fuego, haciéndolo por sectores, y que luego no lo pudieron controlar”. Fuetne: (ElDiario)