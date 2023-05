Murieron 200 vacunos por intoxicación con nitratos en un campo entrerriano

Alrededor de 200 novillos murieron intoxicados y todo indica que en forma indirecta ha sido una consecuencia de la sequía. En un campo de Rincón de Nogoyá, departamento entrerriano de Victoria, un lote de bovinos estaba comiendo en una pastura y en forma abrupta comenzaron a morir.Los especialistas sostienen que desde hace un tiempo se viene observando la mortandad de vacunos en distintos campos de Entre Ríos.El titular del Inta de Victoria, Raúl Brassesco, explicó que por la falta de agua en los suelos se produce un proceso de mineralización donde el nitrógeno, componente natural del mismo, por efecto de la sequía se transforman en nitratos, que son altamente tóxicos, según señaló al portal Paralelo 32.En estos casos ciertas plantas de avena, raigrás, trigo, maíz, sorgos y muchas malezas, que toman nutrientes de la tierra, pueden acumular grandes cantidades de nitratos bajo ciertas condiciones especiales, como en este caso la sequía. Este verdeo, que contiene altas cantidades de este mineral, al ser ingerido por los bovinos, de acuerdo a las cantidades, provoca intoxicación y muerte. Se debe tener en cuenta que afecta a los rumiantes de todas las edades y estados fisiológicos.Las intoxicaciones causadas por estos derivados del nitrógeno generan determinados síntomas en bovinos, que son entre otros: dificultad para respirar (respiración rápida y trabajosa), incoordinación para caminar, temblores, orinan frecuentemente y el color de la mucosa pasa de ser rosada a grisácea o parduzca.En la intoxicación aguda la muerte del animal ocurre entre una y cuatro horas luego de la aparición de los primeros síntomas, como ocurrió en este caso.El cuadro tiene tratamiento, pero es fundamental la observación de los animales, algo que fue imposible en el caso de Rincón de Nogoyá por la cantidad de cabezas que estaban pastando en el mismo lote, pero cuando se observa un animal con esta sintomatología se lo debe tratar inmediatamente.El titular del Inta señaló que el problema no se limita a una región, porque la sequía se produjo en toda la pampa húmeda, en consecuencia, no están a salvo muchos campos de esta amplia zona, en los que se vienen sucediendo casos.Con respecto a la posibilidad de determinar la presencia de nitratos en las pasturas, Brasesco explicó que hay un laboratorio en Gualeguaychú donde analizan la cantidad de tóxicos que tiene una planta. Sugirió a los productores interesados que se dirijan al INTA, donde los van a asesorar. El procedimiento tiene sus requisitos, en principio se debe sacar la planta con la raíz, colocar en frío y otras recomendaciones.Otra comprobación no tan compleja es determinar la cantidad del mineral que tiene el lote a través de una muestra de tierra, análisis que se realiza en la Bolsa de Cereales, la Cámara Arbitral de Paraná y las universidades de Oro Verde y Rosario.