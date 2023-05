Detuvieron a otro sospecho por el femicidio de la periodista en Corrientes

Policiales Defensa de expareja de periodista asesinada planteará la nulidad de imputación

La Policía Federal detuvo este jueves a un hombre que estaría involucrado en el femicidio de la comunicadora social, Griselda Blanco, de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá. Ahora ya son dos los detenidos y se esperan más novedades en la causa., pero recién fue arrestado este jueves, al surgir pruebas que lo vinculan con el homicidio.La investigación también reveló que el, al menos, así quedó corroborado a través de las cámaras de seguridad de la zona.Se trataría de Luiz Muñoz quien alquilaba un boliche bailable ubicado sobre la Ruta provincial N° 126, publica el diarioAndrea Tribbia, la abogada que representa a la familia de Griselda Blanco, había presentado en la Fiscalía información sobre una persona que podría estar entre los sospechosos del crimen. “Hemos aportado información sobre otra persona”, dijo. Esta información, sostuvo, la aportaron a la causa que lleva adelante la fiscal María José Barrero Sahagún.Respecto de Armando Jara, expareja de Blanco, la letrada dijo que si bien no lo descartan como sospechoso “tampoco está en la lista de los prioritarios”.En ese sentido, mencionó una situación que consideró deben tener en cuenta los investigadores y que es el hallazgo por parte de uno de los hijos de la víctima de una captura de pantalla que ella le envió y que era preocupante. “No era habitual en ella preocupar a sus hijos. Su actitud era de confrontar, de pasar por alto amenazas, ella se reía de eso”, dijo al respecto.En relación a las amenazas que recibía, algo que según dijeron desde su entorno era habitual, la abogada sumó: “Son muchas las personas que la amenazaron, no sabemos la naturaleza del vínculo, pero la reacción por ese mensaje no era habitual en ella”.Por estas horas, la querella adelantó que solicitarán que se realicen otras diligencias probatorias. “Una prueba sería que los perros de la División Canes huelan la soga y para ver si rastrean ese olor en algún acusado. Estamos a la espera de los resultados de todos los celulares secuestrados y del examen forense de los cabellos que se encontraron en la escena” del crimen, dijo. (NA/El Litoral de Corrientes)