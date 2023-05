Defensa de expareja de periodista asesinada planteará la nulidad de imputación

El abogado de la expareja de la periodista Griselda Blanco, único acusado y detenido por el femicidio cometido el pasado sábado en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, dijo que planteará la nulidad de la imputación de Armando Jara, al asegurar que, y además respondió todas las preguntas que le formularon.A su vez, el abogado mencionó y destacó que en la audiencia estuvieron los hijos de la periodista asesinada y "conversaron con Jara normalmente".No obstante, en la audiencia de formalización de la imputación en el Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, a cargo de Martín José Vega, la fiscal Barrero Sahagún imputó a Jara por el delito deA su vez, la instructora judicial adelantó que pedirá la prisión preventiva del imputado "dado que cuenta con evidencia suficiente para vincularlo al hecho y por existir riesgo procesal", según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado, en el que agregó que "la pesquisa avanza con distintas diligencias científicas cuyo resultado serán oportunamente informados".Al respecto, el defensor manifestó:"Esto fue muy rápido y no hay elementos suficientes que puedan involucrar a mi defendido en el hecho", cuestionó.En este sentido, mencionó que la expareja de Blanco "ni siquiera tiene alguna lesión o rasguño, cuando se comprobó que la víctima, que era una persona robusta, se defendió".Por tal motivo, adelantó Adaime, la defensa realizará un planteo de nulidad respecto de la imputación por femicidio y además, dijo, presentará en la Fiscalía una prueba que será "fundamental".Blanco (44) fue hallada estrangulada, con una soga en el cuello, tirada en el piso, con golpes en el rostro y heridas de arma blanca en su casa de la calle Juan Pujol, de Curuzú Cuatiá, la noche del pasado sábado.La mujer era trabajadora de prensa radial y producía transmisiones en vivo de programas dedicados al periodismo local."Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir. La querían ver callada y no pudieron... Hoy fue nuestra madre y mañana puede ser cualquier persona de esta ciudad. Todo va a salir a la luz. Pedimos justicia por qué es lo que ella hubiese querido y lo que se merece. Justicia por Griselda Blanco", manifestó en una publicación en las redes sociales uno de sus hijos, Lautaro Cesani.Es que la periodista curuzucuateña realizó diversas denuncias públicas, entre ellas, contra un comisario de la policía provincial por abuso sexual y también por un caso de mala praxis en el hospital "Dr. Fernando Irastorza", donde murió una amiga, entre otras, y sus allegados aseguraron que "recibía amenazas".Tras conocerse el crimen, desde la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) exigieron a la Justicia "una investigación transparente para el esclarecimiento urgente del hecho", al igual que desde la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC).A su vez, esta tarde a las 17, en Solís 1158, se llevó a cabo una conferencia de prensa por el crimen de Blanco, convocada por Periodistas Argentinas y Fatpren."Más allá del deseo de justicia y que se aclare rápidamente este hecho, hay muchísimas cuestiones que no se pueden dejar afuera que tienen que ver con el trabajo de Griselda como periodista y sus denuncias a diversos sectores de poder de los cuales recibió hostigamiento y amenazas", dijo la periodista Silvia Martínez Cassina durante la conferencia.En la exposición se reprodujeron unos audios que Blanco le envió a su abogada días antes de ser asesinada y en los que le pidió ayuda: "Yo no tengo miedo pero a mí siempre me están amenazando por informar la verdad, lo único que hago es mi trabajo que es comunicar y siempre con la verdad, pero recibo mucha presión, muchas amenazas."Según informaron durante la conferencia, la periodista trabajaba con dos celulares y "uno desapareció misteriosamente".Además las voceras de las organizaciones de periodistas presentes solicitaron que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituya como querellante en la causa como garantía para tener un "mayor seguimiento sobre el expediente"."El rol de Griselda muestra la violencia política y económica que sufrimos las mujeres y las diversidades", en tanto "era una trabajadora precarizada" con un "marco de mayor indefensión frente a estas situaciones", dijo, por su parte, la secretaria General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Carla Gaudensi. (Télam)