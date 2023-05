Robaron en FM San Agustín y dueña se trenzó en lucha con el ladrón

Un tremendo hecho de inseguridad ocurrió en la vivienda donde funciona la FM San Agustín, ubicada en calle Cura Brochero 836, de Paraná. Allí, durante la madrugada un sujeto entró y se llevó una computadora.Según detalló la propietaria de la FM, Mercedes Comas, a Elonce, durante “la madrugada sentimos una explosión en la puerta y cuando salí a ver qué pasaba me encontré con un hombre que me había reventado el portón”.“Enseguida le pregunte qué hacía acá y el sujeto se abalanzó sobre el escritorio y sustrajo la computadora”, mencionó la damnificada al agregar que en medio del tenso momento la mujer se defendió del delincuente y lo golpeó con una trabapuerta. “Luego lo corrí una cuadra, pero no lo alcancé. Tuve miedo porque en casa estaban mis chicos, al pensar en frío me volví”.En este sentido, Comas detalló que hizo la denuncia en Comisaría Sexta y los uniformados “no levantaron huellas, vinieron vieron y se fueron”.Al consultarle por el ladrón dijo que “es morocho, pelo coto lacio, mide 1,70 metros, vestía un jeans y un buzo”. Además, detalló que “tras correrlo vi que en otras cuadras había otros sujetos, siempre son varios los delincuentes”Al finalizar la mujer, dijo que “la computadora que se llevaron es una gran pérdida porque la teníamos hace 20 días y le calculamos que para cubrir todos los gastos necesitamos entre 150 mil pesos y 200 mil pesos”.