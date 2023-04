Trasladaron a antiguo capo narco recapturado: su hija lo acusará “por violación”

Policiales Antiguo jefe narco escapó del penal de Paraná y lo atraparon en la casa de su ex

Julio Godoy, quien estuvo vinculado por muchos años al narcotráfico en Paraná, fue trasladado a la Unidad Penal Nº8 de Federal tras haberse fugado el jueves de la cárcel de la capital entrerriana. El antiguo capo narco habría salido por la puerta principal de la unidad carcelaria y fue recapturado en el ingreso a la casa de su ex pareja, sobre calle Barbagellata.la hija de Godoy, Laura.Un día después de la fuga de Godoy, su hija Laura confirmó aque lo denunciará “por violación”. “Voy a tomar la fuerza y sé que necesito del apoyo psicológico porque solo el que lo vive, lo sabe, porque él sigue siendo mi padre”, fundamentó y sentenció: “Quisiera que esté muerto”.Se recordará que el conocido capo narco en los ´90, después de haber cumplido con su condena, se instaló nuevamente en la capital entrerriana. Y fueron su hija y ex esposa quienes lo denunciaron por una serie de hechos que fueron enmarcados en delitos de violencia de género. Godoy fue condenado en 2021 a cinco años de cárcel por Violencia de Género y las Amenazas a la abogada Fernanda Vázquez Pinasco, que fue querellante en esa causa.“Dentro de dos años volverá a salir”, lamentó Laura y confesó que, este viernes, “no pudo salir a la calle porque no sabía si él se iba a volver a escapar”. De hecho, comentó que “hace pocos meses llegó hasta la puerta del penal y un guardiacárcel lo detectó”.“Es un perverso”, remarcó la mujer que hoy es madre de una niña de nueve años. “Tiene una obsesión, porque es un psicópata, y anteriormente ya había dicho que iba a atentar con nuestras vidas”, rememeró en relación a la figura de su padre. De hecho, reveló: “Cuando yo era muy pequeña, él me azotaba la cabeza contra la pared, pero no lo recuerdo; y a mi mamá la molía a palos, ella está marcada entera por los golpes”.