Antiguo jefe narco escapó del penal de Paraná y lo atraparon en la casa de su ex

Julio Godoy, quien estuvo vinculado por muchos años al narcotráfico en Paraná, se escapó este jueves de la Unidad Penal Nº1 de la capital entrerriana. Según aseguraron fuentes ligadas al caso a, el hombre de 70 años habría salido por la puerta principal de la cárcel. Finalmente, fue recapturado en el ingreso a la casa de su ex pareja, sobre calle Barbagellata.Se recordará que el conocido capo narco en los ´90, después de haber cumplido con su condena, se instaló nuevamente en la capital entrerriana. Y fueron su hija y ex esposa quienes lo denunciaron por una serie de hechos que fueron enmarcados en delitos de violencia de género. Godoy fue condenado en 2021 a cinco años de cárcel por Violencia de Género y las Amenazas a la abogada Fernanda Vázquez Pinasco, que fue querellante en esa causa.Según reportó, el programa que se emite por, Godoy se escapó durante la tarde de la Unidad Penal Nº1. Y si bien se desconocen los pormenores de la huida, se supo que se encontraba alojado en el pabellón Nº13 y habría salido por la puerta principal de la cárcel.Laura, la hija de Godoy, comunicó aque su padre se presentó en la casa de su madre, en calle Barbagellata. “Mi mamá había salido a caminar y gracias a Dios no la encontró por qué sino quién sabe qué pudo haberle hecho”, indicó y agregó: “Con 70 años se escapó del penal y cuando pasó ni siquiera nos llamaron para avisarnos que nos quedemos en nuestras casas”.Gogoy había sido condenado a 12 años de prisión tras encontrársele, en plena ruta 12, un cargamento de 36 kilogramos de marihuana que traía a la capital entrerriana desde Misiones -secundando a un remisero- y el Tribunal de Casación le redujo la pena a ocho años por “buena conducta”. Con la condena cumplida en 2007, el hombre se afincó otra vez en la ciudad de Paraná.La jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, confirmó aque este viernes iniciarán los sumarios correspondientes en el Servicio Penitenciario para determinar las formas y circunstancias de la fuga de Godoy.