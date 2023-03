Robaron moto de una casa: “Rompieron la reja y se llevaron hasta el picaporte”

Rocío vive en el barrio 70 viviendas y cuando se encontraba durmiendo, en la madrugada de este miércoles, sufrió el robo, desde el interior de su vivienda, de su motocicleta Motomel Skua, de 150cc. En diálogo con, la joven relató el hecho delictivo.“En la madrugada del miércoles, se encontraba la moto dentro de la casa, rompieron la reja, no se escuchó nada y se la llevaron. Acá hay cámaras en el barrio, pero no pudimos dar con las personas que nos puedan facilitar las imágenes”, manifestó.Con respecto al elemento robado, dijo que “es una Motomel Skua 150cc., blanca y roja”.Acerca del hecho delictivo, detalló: “Hasta la cerradura se llevaron y no sé para que la van a usar”.Sobre la denuncia, remarcó que “cuando vino la Policía, la radicamos en la Comisaría Décima y después fuimos hasta la División de Robos y Hurtos”.Por último, afirmó que las personas que quieran colaborar se pueden comunicar al número “3434521594”.