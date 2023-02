Crimen de Barrientos: confirman que eran siete sujetos y usaban guantes de látex

Armas y balas

Cantidad de personas

Ajuste de cuentas

Como en Rosario

Por el río

Avanza la investigación del crimen mafioso de Gustavo "Petaco" Barrientos, ex jefe de la barra de Patronato y que tuvo vínculos del mundo narco en Paraná. Cabe recordar que el sábado a las 15,30 fue asesinado de cuatro disparos en la cabeza, en su casa ubicada en el barrio Los Cardales en la localidad de Colonia Ensayo, en el departamento Diamante.El fiscal Gilberto Robledo, se refirió al hecho y brindó precisiones sobre el tremendo hecho ocurrido en territorio entrerriano y que tiene características a muchos de los hechos que ocurren en la ciudad de Rosario.“En la camioneta se encontraron algunas prendas de vestir y armas de diferente calibre, pero se está”, dijo y agregó que “con las armas para ver si se corresponden”, afirmó.En referencia a la camioneta Toyota, utilizada por los sicarios, el fiscal afirmó que “estaba limpia y hay algunos rastros que se levantaron, por ejemplo, de la patente que no se corresponde con el vehículo”, dijo Robledo y confirmó que “era una camioneta robada en la ciudad de Rosario”.”, señaló el agente del ministerio público fiscal que encabeza la investigación.“Esto y otros detalles se pudieron establecer con el análisis de las imágenes de las cámaras que ha habido en el lugar de los hechos”, sostuvo Robledo y agregó que “”, remarcó.Por otra parte, al referirse a los dispositivos electrónicos secuestrados en un pabellón de la cárcel de Paraná, el fiscal señaló al sitioque "se secuestraronpor una de las líneas investigaciones, para descartar o no,y agregó que “la hipótesis es que. Hubo problemas de vieja data que ocasionaron esta circunstancia, y que en principio,porque aún no está claro”, aclaró Robledo.Por otra parte, el fiscal calificó el crimen mafioso de Barrientos como “un hecho grave, estamos hablando de un homicidio agravado”, resaltó y agregó que “, pero no son hechos que se den en nuestra provincia”, sostuvo Robledo.En tanto, sostuvo que la División Homicidios, Inteligencia Criminal y la División 911, “para ver qué elementos se pueden tomar del sistema y que sirva para la investigación”, afirmó y agregó que “todo elemento que se obtiene, se agrega a la investigación”.Sobre la huida de los sicarios, el fiscal afirmó que “, cerca de donde abandonaron la camioneta. Esa es la información que se maneja”, dijo y agregó que “, pero tampoco podemos afirmar que sean las mismas personas que cometieron el hecho”, sostuvo Robledo.